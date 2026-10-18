Brian Rodríguez renovó con América hasta 2030 luego de sellar el liderazgo a las Águilas en el Apertura con gol

América se llevó de su visita a León un triunfo clave por 5-3, para seguir viendo a todos desde arriba en el Torneo Apertura de la Liga MX. Brian Rodríguez tuvo selló los tres puntos con una asistencia y un gol, con el que cortó una sequía y se sostuvo como el máximo anotador de las Águilas durante la temporada.

Pero horas después de su viaje a León, el uruguayo además extendió su vínculo con el equipo más ganador de México hasta 2030, previo a un duelo clave ante quien lo escolta con tres puntos de diferencia, Toluca.

"Muy feliz de seguir con ustedes, en casa, el mejor lugar. Vamos por más", declaró el puntero de la selección durante la extensión de su vínculo con el equipo al que llegó en 2022, con quien registra 165 partidos y 45 goles.

La última imagen previa a la renovación, Rodríguez la dio con un gran gol, iniciando la jugada por izquierda, hizo un buen recorte hacia el medio y ensayó una fuerte definición rasa al primer palo, que en ese momento marcaba la goleada por 5-2, aunque minutos después Ismael Díaz selló el 5-3 definitivo.

Con su gol, el ex Peñarol alcanzó los siete en la temporada, en 14 partidos —cuatro por Liga MX y tres por Leagues Cup— y alcanzó a Henry Martin, que había puesto a su equipo en ventaja de penal, a los 24 minutos.

Además le valió cortar una sequía de poco más de un mes, habiendo convertido por última vez en la derrota ante Cruz Azul por 4-3 —la única de las Águilas en el Apertura—, el 13 de setiembre.

El equipo dirigido por Guillermo Almada tuvo además a Santiago Bueno entre los titulares. El defensor que había debutado con gol en el triunfo ante Monterrey por 1-0, completó los 90 minutos una vez más.