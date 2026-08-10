Golazo de Brian Rodríguez para América: tiro libre perfecto y otra noche como figura en la Leagues Cup

Brian Rodríguez atraviesa un gran momento en el América de México y volvió a demostrarlo en la Leagues Cup. El futbolista uruguayo fue protagonista este domingo en la victoria 3-1 de las Águilas frente a Portland Timbers en el Providence Park, donde abrió el marcador con un verdadero golazo de tiro libre.

Apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro cuando el atacante surgido en Peñarol se hizo cargo de una pelota quieta en las inmediaciones del área. Rodríguez sacó un potente remate que terminó en la red para adelantar al conjunto mexicano y poner el 1-0 en el marcador.

El tanto llegó sobre los cinco minutos y le permitió al América comenzar de la mejor manera un partido que luego se complicó. Portland Timbers alcanzó el empate a los 19 minutos por intermedio del noruego Kristoffer Velde, pero las Águilas volvieron a tomar el control en el complemento.

Isaías Violante puso el 2-1 a los 63 minutos después de aprovechar un rebote y Óscar Perea, que precisamente ingresó por Rodríguez sobre el cierre del encuentro, sentenció el 3 a 1 a los 88'. El uruguayo dejó la cancha a los 82 minutos luego de otra actuación determinante.

Brian Rodríguez, encendido en la Leagues Cup

El gol ante Portland no fue un hecho aislado para el extremo de 26 años, que comenzó la Leagues Cup 2026 con el pie derecho.

Rodríguez también había convertido en el estreno del América, en la victoria 3-1 frente a San Diego FC. En aquel encuentro apareció a los 11 minutos para abrir el marcador, antes de los tantos de Érick Sánchez e Isaías Violante.

De esta manera, el atacante de la selección uruguaya acumula dos goles en los primeros dos partidos del América en esta edición de la Leagues Cup, siendo una de las principales figuras del equipo mexicano en el arranque de la competencia.

¡La JOYA de gol que anotó Brian Rodríguez para abrir el marcador del partido! ⚡️🔥 pic.twitter.com/PXyTSHksvQ — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

El América consiguió así su segunda victoria consecutiva por 3-1 y mantiene un inicio perfecto en el torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX con los de la MLS. Su próximo compromiso será ante Austin FC en el cierre de esta primera fase.

La Leagues Cup 2026 cuenta con 36 participantes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS, y su primera fase se desarrolla entre el 4 y el 13 de agosto. Los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a los cuartos de final.