Cruzeiro anunció que se retira de la negociación por Brian Rodríguez: las ofertas que rechazó América de México

Luego de cerrar el préstamo de Luciano Rodríguez por un año y con opción de compra por 15 millones de dólares, Cruzeiro desistió de comprar a Brian Rodríguez, mediocampista ofensivo del América de México que acaba de disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya. Lejos de lo que acostumbran los equipos del fútbol uruguayo, el anuncio lo hizo el propio club el martes por la mañana a través de redes sociales.

"Cruzeiro informa a sus hinchas que no continuará con las negociaciones para fichar al delantero uruguayo Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América-MEX", empieza el comunicado del club brasileño.

Y añade: "El club agradece al jugador, al club y a todos los involucrados en las negociaciones, las cuales no se concretarán".

Según la información obtenida por Globo de Brasil, la retirada está relacionada con la incertidumbre generada por la postura de América respecto a las negociaciones. En mayo de este año, la directiva inició conversaciones con el jugador, pero las negociaciones se intensificaron la semana pasada. Una oferta de 8 millones de dólares fijos, más bonificaciones, fue rechazada.

Este lunes, Cruzeiro aumentó la oferta a 10 millones de dólares fijos, manteniendo la bonificación de dos millones de dólares. Ante la falta de respuesta de los mexicanos, Cruzeiro optó por desistir y retiró la oferta. El club tiene hasta el viernes para enviar la documentación a la CONMEBOL e inscribir a los nuevos jugadores para los octavos de final de la Copa Libertadores.

O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX.



A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas. pic.twitter.com/YbIHb7FYRV — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 4, 2026

Quienes participaron en las negociaciones entendieron que había buenas posibilidades de que las conversaciones avanzaran, incluso con el América pidiendo 14 millones de dólares por la liberación del delantero uruguayo. Sin embargo, Cruzeiro se retiró de la mesa de negociaciones.

Cruzeiro fichó esta semana a los delanteros Wesley y Lucho Rodríguez, tras las lesiones de Sinisterra y Gabriel Pec. Al no concretarse el fichaje de Brian, la directiva buscará otro jugador para reforzar la línea de ataque.

En base a Globo / GDA.