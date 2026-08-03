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El País Ovación Fútbol

Luciano Rodríguez de regreso a Brasil: el delantero acordó su salida a préstamo desde el Neom SC de Arabia

Tras haber jugado en Bahía, el campeón del mundo Sub 20 con Uruguay volverá a la liga más competitiva de Sudamérica en calidad de cedido y con opción de compra.

El País
El País
02/08/2026, 21:48
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Luciano Rodríguez con la selección de Uruguay
Luciano Rodríguez con la selección de Uruguay.
Foto: AUF

Luciano Rodríguez es nuevo jugador de Cruzeiro y tendrá su regreso al fútbol brasileño, donde ya había defendido la camiseta de Bahía. El delantero de 23 años acordó su salida de Arabia a préstamo desde el Neom SC y volverá a la liga más competitiva de Sudamérica.

De esta manera, el campeón del mundo Sub 20 con la selección de Uruguay, según informó César Luis Merlo y confirmó Ovación, llega en calidad de cedido por un año y con opción de compra por 15 millones de dólares.

El atacante formado en Liverpool pone pausa a su experiencia en el mercado árabe tras 31 partidos y seis goles con la camiseta de Neom.
En Bahía disputó 69 partidos, anotando 20 partidos y dando tres asistencias.

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