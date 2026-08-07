Brian Rodríguez brilló en el debut del América en la Leagues Cup: un gol y dos asistencias en una noche soñada

Brian Rodríguez volvió a ser protagonista con la camiseta del América de México. El delantero uruguayo fue la gran figura del triunfo 3-1 frente a San Diego FC en el estreno de las Águilas en la Leagues Cup 2026, con una actuación en la que participó directamente en los tres goles de su equipo.

El Rayito necesitó apenas 11 minutos para dejar su primera marca en el encuentro. Rodríguez apareció para abrir el marcador y encaminar una noche que terminaría siendo redonda tanto en lo individual como en lo colectivo.

Pero su influencia no terminó con el gol. El futbolista de la selección uruguaya también aportó las asistencias para los tantos de Érick Sánchez e Isaías Violante, completando así una actuación con un gol y dos asistencias en la victoria 3-1.

El gran momento de Brian Rodríguez en América

La actuación en la Leagues Cup llegó pocos días después de que Rodríguez también convirtiera en el Torneo Apertura mexicano. El extremo marcó en el triunfo 3-0 del América frente a Santos Laguna y respondió dentro de la cancha mientras su futuro vuelve a ser motivo de versiones en el mercado de pases.

El presente toma todavía más valor porque viene de superar un inconveniente físico. A fines de julio, América había informado que el uruguayo sufrió un esguince en la rodilla izquierda durante un entrenamiento, lesión que lo mantuvo momentáneamente al margen. Su regreso no pudo ser mejor: volvió a convertir y ahora fue determinante en el estreno internacional de las Águilas.

A sus 26 años, Rodríguez transita su quinta temporada en el América, club al que llegó en 2022 luego de su experiencia en Los Angeles FC. Antes había pasado por Almería de España y había iniciado su carrera profesional en Peñarol.

¡RAYITOOOOOOO! ⚡️⚡️⚡️



Así se abrió el marcador del partido, con golazo de Brian Rodríguez 😮‍💨👌 pic.twitter.com/ARSpt3Rdjx — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2026

Un nombre de selección que viene del Mundial

Su buen presente también es una noticia pensando en la selección uruguaya. Rodríguez integró el plantel de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 y su última aparición con la Celeste fue en la derrota 1-0 frente a España que significó la eliminación de Uruguay en la fase de grupos.

El atacante nacido en Tranqueras acumula 36 partidos y cuatro goles con la selección mayor, con la que debutó en septiembre de 2019.

Ahora, pocas semanas después de la Copa del Mundo, el Rayito vuelve a ganar protagonismo en México: primero con un gol ante Santos Laguna y luego con una actuación decisiva ante San Diego FC para comenzar la Leagues Cup con América siendo la figura de la noche.