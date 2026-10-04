Boston River vs. Juventud en vivo por el Clausura: Piki Cazulo debuta como entrenador del Sastre

Boston River y Juventud de Las Piedras se enfrentarán este domingo (13:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow, Cables) en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro tendrá un atractivo especial: será el debut de Jorge Cazulo como entrenador principal del Sastre, en su primera experiencia al frente de un equipo profesional.

Boston River llega después de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato y ocupa el undécimo lugar del Clausura con ocho puntos. La última fue el 2-1 ante Peñarol, partido en el que el equipo dirigido interinamente por Diego Jaume cayó con un gol de Abel Hernández en el tramo final. En la tabla Anual suma 30 unidades y está decimocuarto.

El cambio de entrenador representa el tercer movimiento de Boston River en el cargo durante la temporada. Cazulo reemplazó a Ignacio Ithurralde, quien había sido cesado luego de la derrota ante Progreso. El nuevo técnico, de 44 años, viene de trabajar como ayudante de Mariano Soso en Defensa y Justicia y anteriormente dirigió juveniles y la reserva de Sporting Cristal, club peruano donde dejó una importante huella como futbolista.

Del otro lado aparece un Juventud que atraviesa un presente bastante más auspicioso. El equipo de Sergio Blanco está séptimo con 13 puntos y está a solo una unidad de Racing, que ocupa el sexto lugar. En la Anual tiene 36 puntos y marcha noveno, en plena pelea por acercarse a los puestos de clasificación internacional.

El Pedrense lleva cinco partidos sin perder en el Clausura. Después de empatar 2-2 con Nacional en el Gran Parque Central, venció 3-1 a Albion y en la última fecha igualó sin goles con Cerro. También tuvo una buena participación en la Copa AUF Uruguay, donde derrotó 3-0 a Racing para avanzar en el certamen.

El antecedente más reciente favorece a Boston River: en marzo, por el Apertura, el Sastre ganó 2-1 en Las Piedras con goles de Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio, después de que Fernando Mimbacas adelantara al local.

Boston River vs. Juventud: alineaciones probables

Hora: 13:00.

Estadio: Campeones Olímpicos, Florida.

Torneo: Clausura, fecha 9

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow, Cables

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Fredy Martínez; Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Lautaro Vázquez; Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio, Facundo Aristegui.

DT: Jorge Cazulo.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Emmanuel Más, Kevin Rolón; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán; Ramiro Peralta, Gastón Pereiro, Alejo Cruz; Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Agustín Berisso y Agustín De Armas.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Daniel Fedorczuk.

AVAR: Santiago Motta