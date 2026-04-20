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El País Ovación Fútbol

Boston River vs. Cerro Largo en vivo: dos equipos necesitados de sumar se miden en Florida

El Sastre llega entre las últimas posiciones, pese a haber cambiado la tendencia desde la llegada de Ignacio Ithurralde, mientras que el arachán busca acercarse a zona de copas.

El País
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20/04/2026, 16:39
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Gonzalo Reyna, jugador de Boston River, en el partido ante Liverpool por el Torneo Apertura en Florida.
Gonzalo Reyna, jugador de Boston River, en el partido ante Liverpool por el Torneo Apertura en Florida.
Foto: Boston River

Boston River recibe en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a Cerro Largo, a partir de las 17:00 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+), por la fecha 12 del Torneo Apertura, en un partido donde ambos buscan sumar para salir de la mitad baja de la tabla, y acercarse a la zona de copas.

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El Sastre, que cambió la pisada desde la llegada de Ignacio Ithurralde, viene de tres caídas consecutivas, Millonarios y São Paulo por Sudamericana, y Defensor Sporting por el Liga AUF Uruguaya. Si bien está lejos de los puestos de descenso, en el Torneo Apertura ostenta las últimas posiciones, pero ganando puede ponerse a tiro de las copas.

Por su parte, el equipo arachán viene de dos empates consecutivos, ante Cerro y Albion. Su última caída, fue hace cuatro fechas, ante Nacional como visitante.

Boston River vs. Cerro Largo

Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Lautaro Vázquez, Francisco Barrios, Agustín Amado, Jairo O'Neil; Gonzalo Reyna, Franco Pérez, Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani; Diego Daguerre, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Hernández.
Cuarto: Augusto Olmos.
VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro.

Estadio: Campeones Olímpicos.

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