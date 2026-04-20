Boston River vs. Cerro Largo en vivo: dos equipos necesitados de sumar se miden en Florida
El Sastre llega entre las últimas posiciones, pese a haber cambiado la tendencia desde la llegada de Ignacio Ithurralde, mientras que el arachán busca acercarse a zona de copas.
Boston River recibe en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a Cerro Largo, a partir de las 17:00 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+), por la fecha 12 del Torneo Apertura, en un partido donde ambos buscan sumar para salir de la mitad baja de la tabla, y acercarse a la zona de copas.
El Sastre, que cambió la pisada desde la llegada de Ignacio Ithurralde, viene de tres caídas consecutivas, Millonarios y São Paulo por Sudamericana, y Defensor Sporting por el Liga AUF Uruguaya. Si bien está lejos de los puestos de descenso, en el Torneo Apertura ostenta las últimas posiciones, pero ganando puede ponerse a tiro de las copas.
Por su parte, el equipo arachán viene de dos empates consecutivos, ante Cerro y Albion. Su última caída, fue hace cuatro fechas, ante Nacional como visitante.
Boston River vs. Cerro Largo
Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Lautaro Vázquez, Francisco Barrios, Agustín Amado, Jairo O'Neil; Gonzalo Reyna, Franco Pérez, Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.
Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani; Diego Daguerre, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Hernández.
Cuarto: Augusto Olmos.
VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro.
Estadio: Campeones Olímpicos.
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