Boston River ganó un reclamo ante FIFA y Newell's deberá pagarle una importante cifra por Martín Fernández

Boston River recibió una resolución favorable de la FIFA en el conflicto económico que mantenía con Newell's Old Boys de Argentina por la transferencia del mediocampista uruguayo Martín Fernández.

La Cámara del Estatuto del Jugador desestimó los argumentos presentados por la institución rosarina y determinó que deberá pagar una cifra superior a los 350.000 dólares.

La resolución representa una noticia positiva para el equipo uruguayo, que había reclamado por el incumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por Newell's en la operación que llevó al futbolista al fútbol argentino a mediados de 2025.

Según dio a conocer el abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Andrés Bee Sellares, el fallo establece que Newell's deberá pagar US$ 300.000 correspondientes al capital adeudado, US$ 30.000 por concepto de penalidad y otros US$ 25.000 en costas del procedimiento.

Durante el procedimiento, el conjunto argentino intentó justificar la falta de pago mediante distintos argumentos. Entre ellos, hizo referencia a la ausencia de una factura y a los problemas financieros que atraviesa la institución.

Sin embargo, la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA no hizo lugar a esos planteos y resolvió a favor de Boston River, que ahora tiene reconocido su derecho a cobrar el dinero establecido en la resolución.

Martin Fernandez Figueira y Francisco Barrios - Fenix vs Boston River, 0-0, Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2023, en el Estadio Parque Capurro de Montevideo, ND 20230326, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El pase de Martín Fernández a Newell's y su posterior salida

El mediocampista uruguayo había llegado a Newell's en junio de 2025, cuando el equipo argentino era dirigido por Cristian Fabbiani. La operación se había acordado por US$ 1,2 millones a cambio del 80% de los derechos económicos del futbolista.

Sin embargo, su experiencia en el conjunto rosarino estuvo lejos de lo esperado. Fernández apenas disputó cinco encuentros oficiales con la camiseta de Newell's, sin convertir goles, y posteriormente tuvo que buscar continuidad en otro destino.

El volante, que comenzó su carrera profesional en Liverpool de Uruguay y posteriormente defendió a Boston River y Gimnasia y Esgrima La Plata, fue cedido a préstamo al Albacete de España durante 2026.

Jonathan Urretaviscaya y Martin Fernandez Figueira - Boston River vs Huracan de Argentina, 0-0, Copa Libertadores de futbol 2023, en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20230222, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez finalizada su experiencia en el fútbol español, regresó a Newell's, pero tampoco encontró lugar en la consideración del entrenador Frank Darío Kudelka.

Ante ese panorama, Fernández continuó su carrera en Atlante de México, en una transferencia que se concretó por una cifra cercana a los US$ 310.000. En esa operación, Newell's conservó el 10% de los derechos económicos del mediocampista.

Mientras el futbolista continúa su trayectoria en el exterior, el club argentino deberá hacer frente a la obligación económica que mantiene con Boston River por aquella transferencia de 2025.