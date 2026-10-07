Boston River presentó su camiseta rosada, reafirma el vínculo con la Fundación Hilo Rosa y busca concientizar

El próximo 19 de octubre se celebra un nuevo Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama y Boston River, con la intención de concientizar al cuidado, volverá a utilizar una camiseta rosada, el color que identifica esta iniciativa que por octava temporada consecutiva lleva adelante.

En 2026, al igual que ocurrió en 2025, el Sastre se unió a la Fundación Hilo Rosa que también apunta a esta iniciativa y juntos realizaron un evento en el que fue presentada la indumentaria que será utilizada por primera vez el próximo sábado cuando los dirigidos por Jorge Cazulo se midan con Wanderers en el marco de la décima fecha.

"Una camiseta que representa solidaridad, prevención y esperanza", es el mensaje desde el club que, además, puso en preventa esta indumentaria tan especial a través de la web a $2.250.

ᴇʟ ʀᴏꜱᴀᴅᴏ ᴀᴘᴀʀᴇᴄᴇ ᴘᴀʀᴀ ᴀʙʀᴀᴢᴀʀ ᴜɴᴀ ᴄᴀᴜꜱᴀ qᴜᴇ ɴᴏꜱ ᴜɴᴇ.



Durante octubre, vestiremos un año más de rosa para acompañar y concientizar en el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.



Una camiseta que representa solidaridad, prevención y esperanza 🌸 pic.twitter.com/jvGlvFPDty — BOSTON RIVER (@bostonriver) October 6, 2026

De esta forma, el Sastre es uno de los clubes que se une a una causa a la que se suman varios equipos a lo largo y ancho del mundo y que de un tiempo a esta parte hicieron mucho más visible con la utilización de camisetas rosadas que muestren el apoyo a la misma.

"Acompañamos su trabajo (de la Fundación Hilo Rosa) y reafirmamos nuestro compromiso de utilizar el deporte como una herramienta para generar conciencia y estar cerca de quienes atraviesan esta enfermedad", se sostuvo desde la institución del barrio Bolívar.

Hoy nos unimos por una causa que nos toca a todos 💗



En el Radisson Victoria Plaza y junto a Fundación Hilo Rosa, compartimos una jornada de testimonios, reflexión y compromiso, y presentamos oficialmente la camiseta rosada que Boston River lucirá durante Octubre Rosa 🌸 pic.twitter.com/2ZjkJWnc6u — BOSTON RIVER (@bostonriver) October 7, 2026

Por su parte, la Fundación Hilo Rosa fue creada para acompañar y contener a pacientes oncológicas, así como también a su entorno más cercano. Más allá del trabajo diario de la misma, cuenta con sus propias vías de donación a través de las vías telefónicas con $150 (0908 1022) o $250 (0908 1023) por líneas Antel, así como también a través de la web o el aporte a través de la cuenta Brou 110427463-00001.