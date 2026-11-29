La Premier League de Inglaterra cerraba la fecha 12 con un partidazo, el mejor de la fecha y de los más esperados de la temporada porque estaban cara a cara el líder —Arsenal— y su escolta —Manchester City—. Cumplieron con lo esperado y entregaron un encuentro con un trámite interesante, con cuatro goles y con emociones hasta el final mismo del juego.

Fue Manchester City quien se puso en ventaja cuando iban 34 minutos y por intermedio del noruego Erling Haaland, pero la ventaja duró poco porque los locales llegaron a la igualdad a los 40 luego de que Kai Havertz hiciera explotar de alegría al Emirates Stadium.

Recién había comenzado el complemento cuando Enzo Fernández puso a los 48' el gol que volvió a adelantar a los dirigidos por Enzo Maresca, pero el equipo de Mikel Arteta —actual campeón del fútbol inglés— llegó al empate a seis minutos de llegar a los 90 reglamentarios y de la mano de Jurrien Timber.

Con el empate en el marcador, y cuando se jugaba uno de los seis minutos de descuentos que otorgó el árbitro John Brooks, se dio una de las jugadas más protestadas de la jornada donde todo Arsenal reclamó falta al arquero, todo Manchester City pidió penal, pero el árbitro le dio continuidad al juego, más allá de que el VAR revisó la jugada y entendió que no debía ser sancionado.

¿POR QUÉ NO SE SANCIONÓ PENAL PARA MANCHESTER CITY VS. ARSENAL? ¡POR FALTA DE GUÉHI ANTE DAVID RAYA! POLÉMICA TOTAL EN LA #PREMIERLEAGUE...



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"El árbitro me dice que es una posición natural. Quizá sea natural para un arquero", declaró el técnico de Manchester City al final del partido y agregó: "Por desgracia, en los últimos cuatro o cinco partidos de Premier hemos tenido mala suerte con las decisiones arbitrales. Esta noche, creo que con la roja de Timber a Doku por el tirón de pelo, o con la mano final... Es mala suerte. Ojalá en un futuro tengamos más suerte".

Con el marcador empatado el que sacó ventaja fue Arsenal que se mantiene en lo más alto de la clasificación con 29 puntos, seis de diferencia con el Manchester City que se quedó con 23 unidades. Tercero sigue el sorprendente Brighton que, junto a Liverpool, suman 22 puntos. El top 5 lo cierra otra de las sorpresas de la temporada como lo es el Bournemouth que llegó a 21.

La fecha 12 dejó resultados sorprendentes como la victoria por 3-2 del Nottingham Forest ante Chelsea o también la goleada 4-0 del Brentford a Manchester United como visitante. A su vez se dio el empate 1-1 en el derbi entre Everton y Liverpool. Leeds venció 3-0 a Coventry, Ipswich empató 2-2 con Aston Villa, Hull City venció 3-2 a Crystal Palace, Bournemouth doblegó a Fulham por 2-1, Newcastle venció 1-0 a Brighton y Tottenham le ganó 2-0 a Sunderland.