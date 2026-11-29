El reloj marcaba 95 minutos cuando el defensa uruguayo Mathías Laborda salvó en la línea de gol el tanto que valía el 1-1 de Real Salt Lake ante Vancouver Whitecaps sobre en el último suspiro del partido disputado en el America First Field. Con este triunfo, el equipo canadiense selló la clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la MLS 2026.

GAME-SAVING STOP IN THE FINAL SECONDS! 🤯



Mathias Laborda with a goal-line clearance to help secure the win and the series for @WhitecapsFC! pic.twitter.com/E1K8s1i6lf — Major League Soccer (@MLS) November 28, 2026

En el minuto 90+5, tras un tiro libre ejecutado por el uruguayo Juan Manuel Sanabria, el delantero Sergi Solans conectó un cabezazo hacia el segundo palo que tenía destino de gol. Laborda, quien había ingresado en los minutos finales, se lanzó de cabeza sobre la raya de sentencia para desviar el balón por encima del travesaño y evitar el empate.

Series clinching goal-line clearance! 😱



Mathias Laborda with a crazy play to seal the game and the series for @WhitecapsFC in the Audi MLS Cup Playoffs! pic.twitter.com/UT8SveU5mj — Major League Soccer (@MLS) November 28, 2026

Su intervención evitó que Real Salt Lake encontrara el gol que le podía posibilitar quizás estirar la serie y obligar a Vancouver a disputar un tercer partido a mitad de semana. En una instancia eliminatoria, donde cada detalle puede modificar el recorrido de una temporada, esa clase de acciones adquiere un valor extraordinario.

Tras la acción, que fue muy celebrada por sus compañeros en cancha y en zona mixta ante la prensa, el club tomó captura del momento de la salvada y la fijó como su foto de perfil en redes sociales.

La foto de perfil de WhitecapsFC con la salvada de Laborda en los playoffs. Foto: Captura.

Vancouver se había adelantado al minuto 58 con una anotación de Emmanuel Sabbi tras una asistencia del ecuatoriano Bruno Caicedo.

Las semifinales de conferencia de los playoffs de la MLS 2026 comienzan a partir del 5 de diciembre de 2026 a partido único.