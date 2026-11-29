Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional luego de la derrota de Estudiantes de La Plata por 0-1 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada en el Estadio Centenario, y uno de los clubes que marcó su carrera no tardó en despedirlo. El Galatasaray, institución en la que jugó durante 14 años y se convirtió en ídolo, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer su legado.

“Hay nombres que pasan a la historia no solo por sus actuaciones o los trofeos que ganan, sino también por los valores que representan”, comenzó la publicación del equipo turco, que recordó al arquero uruguayo como “mucho más que uno de los mejores porteros de la historia del Galatasaray”.

“Nando, te has convertido en un miembro inolvidable de esta gran familia”, expresó el club, que repasó los numerosos títulos, victorias y actuaciones que protagonizó el guardameta durante su extensa etapa en Turquía. “Con tu liderazgo, tu carácter, tu sentido de pertenencia y tu amor por nuestro club, te ganaste un lugar en el corazón de millones de personas”, agregó.

El mensaje también hizo referencia a la huella que dejó en los hinchas y en las nuevas generaciones. “Fuiste mucho más que un portero. Compartiste los sueños de muchos niños y los mejores recuerdos de muchos aficionados”, señaló Galatasaray, antes de cerrar con una frase cargada de sentimiento: “Gracias infinitas, último capitán de Florya. Te deseamos felicidad en tu vida después del fútbol”.

Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer.



Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun.



Birlikte birçok kupa,… pic.twitter.com/4ai57VTaZs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2026

Muslera llegó al club turco en 2011, luego de defender a la Lazio de Italia, y permaneció allí hasta 2025, cuando regresó al fútbol sudamericano para jugar en Estudiantes. Durante esos 14 años se convirtió en una de las principales figuras de la institución, conquistó 19 títulos y estableció marcas históricas.

El uruguayo ganó ocho ediciones de la Superliga de Turquía, cinco de la Copa de Turquía y seis de la Supercopa, para convertirse en el futbolista más laureado de la historia del Galatasaray y del fútbol turco, superando los 18 trofeos de Bülent Korkmaz. Además, alcanzó los 442 partidos en la Superliga turca, récord que también le arrebató al histórico defensor, y disputó 550 encuentros en todas las competiciones con el club.

Su carrera también tuvo una etapa exitosa en Italia, donde ganó la Coppa Italia 2008/09 y la Supercopa italiana de 2009 con la Lazio, para completar 22 títulos a nivel de clubes.

Formado en Montevideo Wanderers y con un breve pasaje por Nacional, Muslera dio el salto a Europa en 2007. También fue una referencia de la selección uruguaya durante más de una década: disputó cinco Copas del Mundo, fue protagonista del cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y conquistó la Copa América de Argentina 2011.

A los 40 años y después de más de dos décadas de trayectoria profesional, eligió despedirse en Uruguay, en el estadio donde debutó y con la posibilidad de disputar una final continental. Aunque el título quedó en manos de Palmeiras, el cierre tuvo un significado especial para el arquero, que se mostró emocionado tras el partido.

“Obvio tengo mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción también por cómo competimos, incluso en esta final”, expresó entre lágrimas. “Me voy muy feliz. En lo personal es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, que es parte del fútbol. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional, la hinchada llenó las tribunas, alentó a morir. Está mi familia afuera, mis amigos, mi viejo y la verdad es difícil hablar”.