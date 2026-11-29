La progresión del Liverpool, el equipo llamado a poner en dudas el título del Arsenal, sufrió un frenazo este domingo en el derbi de Merseyside ante Everton, donde un gol en contra del neerlandés Jeremie Frimpong privó a los de Andoni Iraola de un nuevo triunfo. Fue un mal día para el sustituto de Ronald Araujo, quien no fue titular por haber llegado al día del partido con fiebre y resfrío, lo que lo llevó a no entrenar de manera normal. Aunque quería estar disponible, el cuerpo técnico consideró que no estaba en condiciones de disputar los 90 minutos.

QUE TE PASE ESTO EN UN DERBI... Jeremie Frimpong quiso despejar un centro, pero terminó marcando un insólito gol en contra en el Everton - Liverpool de la fecha 12 de la #PREMIERxESPN.



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Por esta razón, ingresó a los 74 minutos y seis minutos después tuvo una clara chance de gol pero Jordan Pickford cerró bien su arco con un manotazo.

Jordan Pickford with a VITAL touch 😮‍💨



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Si el Arsenal gana al Manchester City (hoy, 13:30), la distancia con el Arsenal será de nueve puntos, prácticamente insalvable. Y eso que los Reds venían con una gran inercia, tras encadenar goleadas contra el Crystal Palace, Manchester United y el Brujas, y llegaron a adelantarse en el caliente derbi contra el Everton fuera de casa.

El partido

Ni cinco minutos tardaron los de Iraola en contrastar el buen momento que vive una de sus estrellas, el alemán Florian Wirtz, que descargó una pelota en la frontal del área para que el húngaro Dominikc Szoboszlai enganchara un remate con el exterior imposible para Jordan Pickford.

✨ ATENCIÓN AL EFECTO QUE TOMÓ LA PELOTA: ¡Qué golazo de Dominik Szoboszlai en el Derbi de Merseyside!



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Se juntaron dos de los futbolistas más en forma del Liverpool. Wirtz, que por fin empieza a justificar su precio, y Szoboszlai, que apenas ha bajado el nivel tras llegar al equipo. El alemán ha marcado o asistiendo en los últimos cuatro partidos del equipo y suma cinco pases de gol en esta Premier, mientras que el húngaro marcó al Manchester United de falta y dio una asistencia frente al Brujas.

El Liverpool había tomado el timón del partido contra un Everton que lo fiaba todo a Jack Grealish, ya sin castigo, y a la pegada de Thierno Barry, pero los de Iraola se pegaron un tiro en el pie antes del descanso cuando Frimpong, que volvía a la titularidad en liga desde septiembre, metió en su arco una falta lateral.

En la segunda mitad, el Liverpool siguió con el control y los intentos sin suerte sobre la meta de Pickford, que tampoco tuvo que hacer grandes intervenciones para evitar el segundo de los Toffees, mientras que el Everton confió en el contraataque y estuvo cerca de llevarse los tres puntos en el último minuto de partido cuando Alisson Becker salió de la portería, se equivocó con el pase y permitió un disparo desde 35 metros que Brennan Johnson no atinó a marcar.

El empate aleja al Liverpool de la pelea por el título y los deja a seis puntos del Arsenal en cuarta posición, en tanto que el Everton es octavo, con 17 unidades.

Con información de EFE.