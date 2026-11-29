Alexander Barboza fue uno de los tres uruguayos que se coronó campeón de la Copa Libertadores con Palmerias este sábado, levantando su segundo título de América tras la Libertadores en 2024 con Botafogo. El defensa argentino de 31 años que ahora juega para Palmeiras es nacionalizado uruguayo (por su padre) y hasta fue reservado por Diego Forlán en las últimas listas de la selección , para quien dejó un mensaje a minutos de haberse coronado y terminar el juego con la cabeza vendada y sangrando.

Deu o 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐔𝐄 pelo Verdão e foi 𝐓𝐄𝐓𝐑𝐀CAMPEÃO! 💪#Améric4Verde pic.twitter.com/6TBjYmUvoQ — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2026

“Fue algo que pensé, que el técnico de la selección uruguaya iba a estar acá. Precisaba hacer un buen partido para que la próxima vez sea una convocatoria y no una reserva. Quiero estar en la definitiva, es un objetivo que tengo para el año que viene y voy a trabajar para eso”, expresó desde zona mixta ante Polideportivo (Teledoce).

📱 ¿Y si te llama Forlán? 🇺🇾



⚽ Alexander Barboza, jugador argentino, nacionalizado uruguayo habló en zona mixta con @GonzaloRonchi sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Uruguaya.#PolideportivoUY 📺 @teledoce pic.twitter.com/wj4WwqDtZX — Polideportivo (@Polideportivouy) November 29, 2026

Además, el nacido en Villa Celina, Buenos Aires, destacó su emoción por compartir con su familia en el Centenario. Su padre lo acompañó desde la silla de ruedas al costado de la cancha. "Verlo me emociona, a él, mi madre, mis hijos, ayer uno de ellos me pidió que ganara porque quería levantar la copa y gracias a Dios puedo lograrlo", expresó.

😍💚 Momento inesquecível em família, né, Barboza?! pic.twitter.com/LPr1JRvGU1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 29, 2026

Tras el partido el argentino nacionalizado uruguayo también se refirió a la fuerte frase que había enojado a Estudiantes en la previa, al asegurar que iba a ganar su segunda Libertadores en su "segunda casa". Sobre esto, explicó: "Expresé mi deseo, tan simple como eso y como yo quería que las cosas sucedan. Gracias a Dios, pasó lo que todo Palmeiras quería. Podía ser que no sea así y mi deseo iba a seguir siendo el mismo".

"Mucha gente lo tomó para mal. Lo intentaron polemizar. No fue mi idea. Yo no soy un jugador así, que busque polémica. Tengo amigos del lado de Estudiantes también. No subestimaría nunca a un rival, menos sabiendo que era Estudiantes. Hablé con algunos jugadores de ellos, les dije lo que yo hice, que fue simplemente expresar mi deseo. Dije lo que yo quería que pase. Gracias a Dios, salió todo bien para nosotros", dijo el exdefensor de River e Independiente en diálogo con TNT Sports.

¿Quién es Alexander Barboza?

El argentino - uruguayo Alexander Barboza tuvo una muy buena actuación. Foto: Leo Mainé.

Barboza nació el 16 de marzo de 1995 en Villa Celina, Buenos Aires. Se formó en River Plate y luego jugó cedido a Atlético de Rafaela durante todo el segundo semestre de 2015. En 2017 fue a préstamo a Defensa y Justicia y en 2019 a Independiente, que lo compró y en 2021 lo transfirió a Libertad de Paraguay.

En enero de 2024 llegó a Botafogo, equipo con el que ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores y en julio de 2026 Palmeiras pagó 4.000.000 dólares por él. Firmó hasta diciembre de 2028, con opción a extenderlo hasta finales de 2029.

