Los penales le dieron al Independiente de los uruguayos Santiago Mele, Matías Abaldo y Jadson Viera un triunfo que había merecido largamente durante las dos horas de juego y lo metieron en las semifinales del Clausura del fútbol argentino. Tomás Marchori, el arquero de Vélez, volvió a atajar un par, pero sus compañeros desviaron tres, y le pusieron justicia a un 1-1 que no reflejó la cantidad y variedad de oportunidades que creó el Rojo.

Jadson Viera celebra la clasificación de Independiente a semis del Clausura. Foto: Prensa Independiente.

Mele volvió a ser figura como al clasificar a cuartos, donde se lució con una doble atajada ante Argentinos Juniors, y este sábado volvió a demostrar con otras dos tapadas clave. Abaldo, por su parte, fue suplente e ingresó a los 86' por Josias Palais.

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El arquero de Independiente respondió con una gran atajada y le negó el gol al delantero de Vélez.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/WJDSoAmqTm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026

Una particularidad que se dio durante la tanda de penales del cuerpo técnico de Jadson Viera. Cada vez que Vélez pateaba desde los doce pasos, uno de sus asistentes tocaba el micrófono de ambiente que estaba próximo al banco de suplentes.

El partido

En el estadio José Amalfitani, donde Vélez era local, los 90 minutos concluyeron igualados en cero, y el marcador recién se abrió en el suplementario, cuando Sebastián Valdez (92') abrió la cuenta. Pero el paraguayo Ronaldo Martínez (104'), el gran artillero del Fortín, anotó de cabeza el empate y llevó la definición a la tanda de penales.

En la definición desde los once metros, Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala anotaron para los Diablos Rojos.

Tomás Marchiori, el arquero de Vélez, se lució al atajar los remates de Santiago Montiel y Sebastián Valdez, pero no le alcanzó al Fortín porque solo anotó Rodrigo Aliendro, y después Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei desviaron sus disparos.

¿Cómo se juegan las semifinales del Clausura argentino?

Independiente lleva 24 años sin una conquista doméstica desde que ganó el Torneo Apertura 2002 bajo la conducción de Américo Gallego.

Independiente se enfrentará en las semifinales a River Plate, que el sábado por la noche venció a Instituto de Córdoba por 1-0 con un solitario gol de Gonzalo Montiel. En este encuentro el Millonario desperdició dos penales: el primero al palo de Sebastián Driussi y el segundo atajado por Marcos Ledesma a Thiago Almada.

Este domingo se completarán los cuartos de final con los partidos Rosario Central-Barracas Central (17:00) y Boca Juniors-Gimnasia La Plata (20:30).

La final de este Torneo Clausura se disputará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona de La Plata.

En base a La Nación / GDA y AFP.