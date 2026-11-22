Independiente, con una gran actuación del arquero uruguayo Santiago Mele, venció 2-1 Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona y no solo le valió para eliminarlo y meterse en cuartos de final (donde enfrentará a Vélez) sino para darle un impulso que parecía muy lejano hace algunas semanas, cuando incluso entrar a los playoff pintaba como tarea difícil. Lo hizo en un choque cambiante, complejo y con matices ricos para el análisis.

Dos goles de Maximiliano Meza, uno de penal, contra el tanto de Diego Porcel para el local le permitió al Rojo dirigido por Jadson Viera seguir su camino en este torneo.

El resultado hubiese sido otro si Mele, arquero de la selección uruguaya no hubiese tenido una tremenda doble atajada. El arquero primero voló a su palo izquierdo por un remate de Diego Porcel y enseguida tuvo que pararse a defender el derecho, rechazando el zurdazo a media altura de Emiliano Viveros. Fue un momento bisagra en el partido.

🔥 Santiago Mele y una tremenda doble atajada pic.twitter.com/ZsaUc4vaPq — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 22, 2026

¿Quiénes avanzaron a cuartos de final del Clausura?

De esta manera, Independiente, séptimo de la zona A, se impuso ante Argentinos Juniors, segundo del grupo B, para sellar su pasaporte al cruce con Vélez Sarsfield, que el viernes en el comienzo de estos octavos de final venció por penaltis (3-1) a Belgrano de Córdoba luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y suplementario.

El otro cruce de este sábado fue también para un visitante porque Barracas Central se impuso a domicilio por 0-1 ante Defensa y Justicia con el tanto convertido por Norberto Briasco.

El próximo rival de Barracas Central saldrá del duelo que este domingo disputarán Rosario Central ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en una jornada que también tendrá otros dos juegos: River Plate-Lanús e Instituto de Córdoba-Huracán.

Los últimos dos partidos de esta primera instancia de eliminación directa se jugarán así: el lunes Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell’s Old Boys, y el miércoles Boca Juniors-Independiente Rivadavia.

Con información de EFE y La Nación / GDA.