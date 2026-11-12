Defensor Sporting demandó en FIFA a Independiente por el pase de Matías Abaldo: "El fallo va a ser a favor nuestro"

Defensor Sporting decidió elevar un reclamo formal ante la FIFA contra Independiente de Avellaneda debido al incumplimiento en los pagos acordados por la transferencia de Matías Abaldo, del cual el violeta conserva el 20% de los derechos económicos del futbolista ante una futura transferencia. El Rojo ejecutó la opción de compra por el 80% en julio de este año y debe abonar más de US$ 3,1 millones.

En diálogo con Ovación, el presidente de Defensor, Diego Franzini, explicó los motivos que llevaron a tomar esta vía legal y cuál es la situación actual del conflicto. Según detalló Franzini, la institución argentina acumula una demora de aproximadamente tres meses en el pago de la primera cuota de la operación. Ante la falta de respuestas financieras, desde Avellaneda intentaron modificar las bases del acuerdo inicial: "Pasaron tres meses de cuando deberían haber abonado la primera cuota y quisieron renegociar todo el plan de cuotas de la transferencia, que ya estaba pactado cuando se hizo el préstamo", detalló el presidente.

En esta línea, Franzini aclaró que las condiciones originales ya habían sido estipuladas y aceptadas por ambas partes desde el inicio de la operación, por lo que la directiva violeta rechazó cualquier intento de modificación unilateral de los términos. Al no aceptar una renegociación que alterara lo firmado, los pagos no se concretaron, lo que motivó el recurso ante el máximo organismo del fútbol mundial.

Desde la directiva de Defensor Sporting existe plena tranquilidad respecto a la solidez del caso presentado ante la FIFA. Franzini destacó que la documentación respaldatoria de la transferencia está confeccionada de forma impecable, lo que no deja margen para grises jurídicos: "Reclamamos a FIFA y el fallo va a ser a favor nuestro, porque en ese sentido al estar bien hecho el documento de transferencia no nos genera problema ninguno."

Por otro lado, este nuevo litigio con el club violeta le suma un dolor de cabeza adicional a la directiva de Avellaneda, la cual hace poco tiempo también sufrió una inhibición por parte del ente rector del fútbol mundial a raíz de una deuda pendiente por la incorporación de Kevin Lomónaco desde el Red Bull Bragantino.

