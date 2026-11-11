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    El País Ovación Fútbol

    Defensor fijó entradas a casi $2000 para recibir a Peñarol, que trabaja en un acuerdo para compensar a sus socios

    Los equipos se miden el próximo domingo por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Estadio Luis Franzini, cruce que significará un partido clave para el Mirasol de cara a la Tabla Anual.

    Sofía Berardi.
    Sofía Berardi
    11/11/2026, 09:38
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    Defensor vs Peñarol en el Franzini.
    Defensor vs Peñarol en el Franzini.
    Estefania Leal/Archivo El Pais

    Al igual que hizo con Nacional en el Torneo Apertura, Defensor Sporting fijó precios muy elevados para el partido ante Peñarol, al que recibirá en el Estadio Luis Franzini el próximo domingo 15 de noviembre a las 20 horas por la fecha 14 del Torneo Clausura.

    El violeta fijó un monto de $1.976 para las entradas generales del Mirasol, que irá a la Tribuna Ghierra con alrededor de 2000 entradas disponibles, y $1.100 para los socios del Carbonero.

    Mientras que para la parcialidad local, el costo será de $600 las generales y $300 para los invitados de abonados. Los socios ingresan gratis.

    En marzo de este año, el violeta tasó los ingresos de los hinchas para los tricolores a un costo de $1980 generales y $1.150 para socios.

    El plan de Peñarol para compensar a sus socios

    Para evitar que su gente siga perdiendo partidos, en este caso por un precio poco popular, y tras lo que fueron las sanciones que privaron al aurinegro de usar su estadio con su gente durante cuatro fechas, desde Peñarol buscan una solución y quieren comprar todas las entradas para el partido a precio de abonados para luego venderlas a sus hinchas utilizando el ranking de socios.

    "El acuerdo lo estamos terminando pero esa es la idea: comprarle todas las las entradas de Peñarol a Defensor y venderlas a socios para tener más controlado y que no nos metan a ningún infiltrado para hacernos perder el campeonato", confirmaron desde el Mirasol a Ovación y dijeron que quedaría definido en la tarde de este miércoles.

    A falta de seis unidades por disputar, este partido es trascendental para el Mirasol que hoy lidera la Tabla Anual con 65 puntos, dos más que Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque y cuatro más que Nacional.

    Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura

    Jueves 12 de noviembre

    Cerro Largo vs. Progreso
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Ubilla

    Viernes 13 de noviembre

    Montevideo City Torque vs. Racing
    Hora: 17:00
    Estadio: Estadio Franzini

    Sábado 14 de noviembre

    Central Español vs. Boston River
    Hora: 10:00
    Estadio: Parque Palermo

    Deportivo Maldonado vs. Cerro
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Domingo Burgueño

    Nacional vs. Albion
    Hora: 20:00
    Estadio: Gran Parque Central

    Domingo 15 de noviembre

    Danubio vs. Liverpool
    Hora: 16:30
    Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

    Defensor Sporting vs. Peñarol
    Hora: 20:00
    Estadio: Estadio Frazini

    Lunes 16 de noviembre

    Wanderers vs. Juventud
    Hora: 20:00
    Estadio: Parque Viera

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