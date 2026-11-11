Defensor fijó entradas a casi $2000 para recibir a Peñarol, que trabaja en un acuerdo para compensar a sus socios

Al igual que hizo con Nacional en el Torneo Apertura, Defensor Sporting fijó precios muy elevados para el partido ante Peñarol, al que recibirá en el Estadio Luis Franzini el próximo domingo 15 de noviembre a las 20 horas por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El violeta fijó un monto de $1.976 para las entradas generales del Mirasol, que irá a la Tribuna Ghierra con alrededor de 2000 entradas disponibles, y $1.100 para los socios del Carbonero.

Mientras que para la parcialidad local, el costo será de $600 las generales y $300 para los invitados de abonados. Los socios ingresan gratis.

En marzo de este año, el violeta tasó los ingresos de los hinchas para los tricolores a un costo de $1980 generales y $1.150 para socios.

El plan de Peñarol para compensar a sus socios

Para evitar que su gente siga perdiendo partidos, en este caso por un precio poco popular, y tras lo que fueron las sanciones que privaron al aurinegro de usar su estadio con su gente durante cuatro fechas, desde Peñarol buscan una solución y quieren comprar todas las entradas para el partido a precio de abonados para luego venderlas a sus hinchas utilizando el ranking de socios.

"El acuerdo lo estamos terminando pero esa es la idea: comprarle todas las las entradas de Peñarol a Defensor y venderlas a socios para tener más controlado y que no nos metan a ningún infiltrado para hacernos perder el campeonato", confirmaron desde el Mirasol a Ovación y dijeron que quedaría definido en la tarde de este miércoles.

A falta de seis unidades por disputar, este partido es trascendental para el Mirasol que hoy lidera la Tabla Anual con 65 puntos, dos más que Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque y cuatro más que Nacional.

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura

Jueves 12 de noviembre

Cerro Largo vs. Progreso

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Ubilla

Viernes 13 de noviembre

Montevideo City Torque vs. Racing

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Sábado 14 de noviembre

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Nacional vs. Albion

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Domingo 15 de noviembre

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Defensor Sporting vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Frazini

Lunes 16 de noviembre

Wanderers vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera