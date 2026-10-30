A 66 años del nacimiento de Diego Maradona, varias figuras recordaron el inmenso legado del "10"

Este viernes 30 de octubre, Diego Maradona hubiese cumplido 66 años. El "10" falleció el 25 de noviembre de 2020, pero su figura y su legado permanecen más vigentes que nunca mientras. En esta fecha tan especial, las redes sociales se llenaron de afectuosos saludos de cumpleaños.

Por supuesto que Boca Juniors se acordó de la figura más grande que pasó por el club. Desde las redes sociales del equipo xeneize también saludaron a su ídolo. “Maradona es de Boca. ¡Feliz cumpleaños, Pelu!“, expresaron. Asimismo, publicaron un conmovedor video en el que hinchas le dejaron saludos en el contestador de un teléfono a Diego: “Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida”.

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida 💙💛💙 pic.twitter.com/kd2WjP348I — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026

Independiente se sumó a la ronda de saludos, al que recordaron: “Por tu respeto y admiración hacia Independiente. Por tu fútbol. Por todo lo que nos diste a los argentinos. Siempre estarás presente en los corazones rojos. ¡Feliz cumpleaños, Diego!“.

Por tu respeto y admiración hacia Independiente. Por tu fútbol. Por todo lo que nos diste a los argentinos. Siempre estarás presente en los corazones rojos ♥️



¡Feliz cumpleaños, Diego! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/786x6UTOrC — C. A. Independiente (@Independiente) October 30, 2026

La selección de Argentina no podía faltar en esta fecha tan especial. En las redes sociales de la selección publicaron un video con imágenes de distintos murales en honor al “10” y fragmentos de los partidos de cuartos de final frente a Inglaterra en el Mundial de 1986 y del de la semifinal de 2026. “Estés donde estés, esta selección tiene un regalo para vos, porque les enseñaste a dejar todo por esta bandera y ellos dejaron todo para regalarte esta otra”, expresaron en una voz en off en referencia a la bandera de “Las Malvinas son argentinas” que se desplegó en la cancha tras la reciente victoria frente a los ingleses.

¡Feliz cumple al cielo, Diego! 🩵 Gracias por poner bien alto nuestra bandera 🇦🇷. pic.twitter.com/rfEVHaHuFf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

Su último club como entrenador, Gimnasia y Esgrima La Plata, le dedicó una carta. El equipo del Lobo compartió un video en el que el plantel le leyó unmensaje: “Fuiste esa magia que nos hizo enamorar de una pelota, creer que todo es posible y entender que el fútbol no se juega solamente con los pies, sino también con el corazón. Que hayas elegido a Gimnasia es algo que todavía me emociona. Se me eriza la piel cuando recuerdo aquel primer día que pisaste nuestro césped. Elegiste al ‘Lobo’, vestiste nuestros colores y en el bosque sentiste el cariño de nuestra gente y desde ese día y para siempre, sos parte de nuestra identidad”.

Con admiración, respeto y amor eterno ✍🏼



Feliz cumpleaños, Diego 💙 pic.twitter.com/prP8Sv56VX — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 30, 2026

Desde las redes sociales del Mundial recordaron el día que el argentino levantó la Copa del Mundo y lo definieron como “una verdadera leyenda”.

Fito Páez también recordó a Diego en el día que hubiese cumplido 66 años. Publicó en sus redes sociales una foto del “10″ levantando la Copa del Mundo y escribió: “Eterno. 30/10/60. Diego Armando Maradona”.

Andrés Ciro Martínez, el líder de Ciro y los Persas recordó a Maradona en sus historias de Instagram con un collage de fotos de abrazos que se dieron en el escenario y un micrófono con botines colgados. “¡Feliz cumple, Diego!”.

Posteo de Andrés Ciro Martínez por un nuevo aniversario de Diego Maradona. Foto: Captura.

Newell's no podía faltar en la rueda de homenajes. El Leproso compartió un posteo con imágenes del "10" vistiendo su camiseta y la reseña: "Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos.