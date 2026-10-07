Exayudante de Maradona acusado de vender licencias de técnico falsas a figuras como Lugano, Guerrero o Roberto Carlos

Una extensa investigación periodística que se realizó en Brasil dejó en el punto de mira a Alejandro Mancuso, exjugador de la selección de Argentina y ayudante de Diego Maradona en el Mundial 2010, por "la mafia de las licencias", como fue llamada luego de encontrar irregularidades en diplomas de entrenador que no realizaban los cursos correspondientes.

El de Diego Lugano es uno de los nombres importantes que se mencionan en el trabajo realizado por el medio UOL de Brasil ya que habría sido uno de los que recibió la certificación, al igual de otros nombres importantes como Roberto Carlos, Thiago Silva, Paolo Guerrero o incluso el hermano de Ronaldinho.

“Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo”, se escucha uno de los audios atribuidos a Mancuso. Eso sí, tenía un costo y el mismo alcanzaba los US$ 20.000 para obtener un título de la Asociación Técnicos Fútbol Argentino (ATFA).

"Llegué a un acuerdo con nuestro presidente de la federación para que todos estos cracks que jugaron al fútbol tengan una forma de no hacer este curso online. Listo y se terminó. Son tipos que jugaron al fútbol toda la vida, ¿necesitan hacer tres años de curso online?”, se interpreta en otro de los audios divulgados.

Consultado por esta situación por el medio UOL, el propio Diego Lugano manifestó que accedió a las licencias por intermedio de un "curso rápido". "Hice la parte teórica por internet, pero faltó la parte presencial. Nunca fui", indicaron, más allá de que la Tota nunca ejerció como entrenador.

Diego Lugano mano a mano con Ovación. Foto: Leo Mainé.

El medio brasileño se pudo contactar con Mancuso y este negó las acusaciones. “Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy conocido en Brasil, ¿sabés? Y me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación".

Al momento de ser consultado sobre si los jugadores que lo acusan de estos hecho mienten, sentenció: "Ahí les tenés que preguntar a ellos. Yo solo facilito, si me preguntan cómo hay que hacer, nada más”.

Por su parte, desde la ATFA se comunicaron con el medio norteño y sostuvieron que Mancuso no integra su Comisión Directiva, no ocupa cargos de autoridad ni está autorizado para representarla por lo que tampoco podría haber entregado dichos diplomas que incluso, según la investigación del medio, contarían con la firma de un dirigente que ya no estaba en la entidad en las fechas en las que fueron entregados.