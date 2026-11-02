Se pusieron a la venta las entradas para el clásico entre Aguada y Goes: precios y dónde comprar

Aguada y Goes anunciaron la operativa de venta de entradas para el clásico que se jugará el próximo miércoles en el Palacio Peñarol, a las 21:30 horas.

El equipo de la Avenida San Martín, que oficiará como local comenzó con la venta el lunes a las 15:00 horas. El rojiverde confirmó los detalles a través de sus redes oficiales. Para la tribuna y platea de la calle Minas, los socios colaborados pueden canjear sus entradas, mientras que los socios con cuota al día podrán adquirir los ingresos para tribuna, a un costo de $280, y comprar además un ingreso para un general a $550.

El martes a las 15:00 se liberará la venta a público en general, en caso de existir remanente en la tribuna. Además en dicha fecha los socios podrán adquirir su ingreso para la platea por $500.

Goes comunicó a sus hinchas a través de su canal de WhatsApp que los ingresos ya están disponibles. Los abonados podrán canjear sus entradas para la tribuna o platea de la calle Magallanes, mientras que las generales podrán adquirirse a un precio de $500 para la tribuna y $750 para la platea.

Los menores de 12 años ingresarán gratis a la tribuna acompañados de un mayor.

Aguada buscará estirar su racha frente a un rival ante el que no pierde desde el 25 de octubre de 2022, cuando fue superado por 83-77. De ahí en más, el rojiverde se impuso en el restante partido de la temporada, en los dos de la 2024-25 y tras la vuelta del Misionero a primera, el Aguatero volvió a vencer en ambos enfrentamientos de la fase regular de la temporada 2025-26.

El rojiverde llega tras un contundente triunfo ante Atenas, pero dejó dudas anteriormente en las caídas ante Larrañaga y el ajustado triunfo ante Unión Atlética, mientras que el Misionero —también con récord de 3-1— viene de ganarle con contundencia a Unión Atlética, Nacional y Malvín.