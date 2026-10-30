Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la fecha sigue con Urunday vs. Larrañaga y Atenas vs. Aguada

La fecha 4 de la Liga Uruguaya de Básquetbol continúa con dos partidazos. A partir de las 19:15 horas se juega un punto que quema en el descenso. Urunday Universitario, el único equipo que no ha ganado en el torneo, recibe a Larrañaga que llega último al arrastrar quita de puntos de la Liga de Ascenso. En el juego de fondo (21:30), Atenas se mide ante Aguada en un duelo con rivalidad entre equipos populares.

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Urunday Universitario vs. Larrañaga

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Urunday Universitario tuvo un gran inicio defensivo, impidió ser vertical a su rival y adelante tuvo variantes. El inicio fue al bajo con Nahuel Amichetti, Bruno Curadossi fue el más regular con su potencia y tiro exterior, mientras que Mateo Sarni fue la manija del equipo. 24-13 lideró el Estudioso al cierre del primer cuarto por un bombazo de Curadossi sobre la bocina.

Cargando el poste bajo, el verde llegó a sacar hasta 13 de renta. Pese a una pequeña reacción del Larra, tras minuto de Nicolás Mazzarino el Estudioso siguió estirando con el uno contra uno de Curadossi y buenos pasajes de Octavio Medina.

La previa

Urunday viene de un optimista arranque del campeonato ante tres muy buenos equipos como Peñarol, Hebraica Macabi y Biguá, pero ese buen rendimiento no pudo traducirlo a resultados, perdiendo en su última presentación ante el Pato una renta de 16 unidades. Larrañaga llega de dar un campanazo frente a Aguada, sacándose rápido la espina de ganar su primer partido en la historia de la competición. Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Nicolás Revetria y Rodrigo Prando.

Atenas vs. Aguada en vivo

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Atenas viene de conseguir un sorpresivo triunfo en cancha de Unión Atlética, al que le ganó con contundencia. En cambio Aguada viene de dejar dudas, no solo en su sorpresiva derrota ante Larrañaga, sino por el triunfo ante la UA, que fue con una muy baja producción ofensiva. Arbitrarán Diego Ortiz, Martín Fernández y Pablo Premazzi.