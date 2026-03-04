Ritmo NBA: mirá el análisis de Álvaro Martín y el Coach Carlos Morales con la actualidad del torneo
El reconocido periodista y el famoso entrenador pusieron el foco en todo lo que está sucediendo en una temporada regular que viene teniendo diferentes atractivos.
Ritmo NBA, el streaming que lleva adelante Álvaro Martín, tuvo este miércoles una nueva edición a través de las plataformas digitales de Ovación y El País, donde el reconocido periodista puso "La NBA al Día" junto al Coach Carlos Morales.
En esta ocasión, Martín y el Coach estuvieron nuevamente junto a Martín Zeitune (CM de Ritmo NBA en redes) analizando diversos temas de la actualidad de la temporada 2025-2026 de la NBA en simultáneo con El Mercurio de Chile y Ovación de Uruguay, y con Jime Rodríguez (analista de NBA) como invitada.
Entre los temas a analizar este miércoles estuvieron el momento de la Conferencia Oeste con un lucha que está que arde, los serios problemas de Orlando Magic.
Por otra parte, también hubo tiempo para hablar de las mejores y peores duplas en la NBA y de los hispanos que estarán como elegibles de cara al próximo Draft.
Cabe recordar que Ritmo NBA cuenta con sus canales en YouTube —con preguntas en vivo a los protagonistas—, Twitch, y tiene presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde se le da un seguimiento importante a las noticias y principales novedades del certamen.
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