Ritmo NBA: mirá el análisis de Álvaro Martín y el Coach Carlos Morales con la actualidad del torneo

Ritmo NBA, el streaming que lleva adelante Álvaro Martín, tuvo este miércoles una nueva edición a través de las plataformas digitales de Ovación y El País, donde el reconocido periodista puso "La NBA al Día" junto al Coach Carlos Morales.

En esta ocasión, Martín y el Coach estuvieron nuevamente junto a Martín Zeitune (CM de Ritmo NBA en redes) analizando diversos temas de la actualidad de la temporada 2025-2026 de la NBA en simultáneo con El Mercurio de Chile y Ovación de Uruguay, y con Jime Rodríguez (analista de NBA) como invitada.

Entre los temas a analizar este miércoles estuvieron el momento de la Conferencia Oeste con un lucha que está que arde, los serios problemas de Orlando Magic.

El Coach Carlos Morales y Álvaro Martín en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, también hubo tiempo para hablar de las mejores y peores duplas en la NBA y de los hispanos que estarán como elegibles de cara al próximo Draft.

Cabe recordar que Ritmo NBA cuenta con sus canales en YouTube —con preguntas en vivo a los protagonistas—, Twitch, y tiene presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde se le da un seguimiento importante a las noticias y principales novedades del certamen.