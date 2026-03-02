Uruguay busca mantener el liderazgo de su grupo en las Clasificatorias, enfrentando a Cuba: hora y dónde ver

Uruguay enfrentará por la cuarta fecha del grupo D, a Cuba, en busca de mantener el puntaje ideal en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, al visitar a la selección isleña en Panamá, y alcanzar los cuatro triunfos consecutivos en un torneo clasificatorio, por primera vez desde 1985. Para esta instancia Gerardo Jauri no contará con Bruno Fitipaldo, que ya regresó a España, para una intervención médica, por lo que estará en su lugar, Facundo Terra. Juan Ignacio Ducasse, que no había sido tenido en cuenta ante Argentina, tampoco estará en la noche del lunes. Arbitrarán Roberto Vázquez, de Puerto Rico, Waseem Husainy de Canadá y

Julirys Guzmán, también de Puerto Rico.

Hora y dónde ver Cuba vs. Uruguay por las Clasificatorias al Mundial 2027

La Celeste jugará a las 21:00 horas, en el Arena Roberto Durán de Panamá. DSports y DGO emitirán el encuentro. También Courtside 1891, plataforma de streaming que transmite todas las Clasificatorias de todo el Mundo y otros torneos FIBA, con un precio de suscripción de 9,99 dólares al mes, o 44,99 al año.

Planteles

Uruguay: Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España), Facundo Terra (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Casademont Zaragoza, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Emiliano Serres (Peñarol) Nicolás Martínez (Malvín), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional).

Cuba: Marcos Chacón (Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Argentina), Reynaldo García (Saga Ballooners, Japón), Aldo Castel (Las Tunas); Ibrahim Hechavarría (Santiago de Cuba), Joan Gutiérrez (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Ariel Ferrán (Ciudad de La Habana), Kevin Zuñiga (Ciudad de La Habana); Marlon Díaz (Ciudad de La Habana), Pedro Bombino (Fibwi Palma, España), Javier Sánchez, Abraham Isaac (Camagüey).

Cómo siguen las Clasificatorias

La tercera ventana será entre el 2 y 6 de julio, donde Uruguay deberá jugar nuevamente ante Argentina y Cuba, esta vez en condición de local.

La jornada tendrá cuatro partidos

Por el grupo de Uruguay, Argentina se mide a Panamá en Buenos Aires, a las 18:30 horas.

En el marco del grupo C, Brasil busca mantener el liderazgo recibiendo a Colombia en Belo Horizonte, a las 19:00. Además, Chile y Venezuela buscan su primer éxito en Valdivia, donde jugarán a la hora 20:00.

Así marcha el grupo B

Uruguay se cruzará con los tres mejores equipos del dicha zona, arrastrando la totalidad del puntaje. Canadá cerró la cuarta fecha con puntaje ideal, al vencer a Jamaica 97-81. Los jamaiquinos mantuvieron la segunda ubicación con dos triunfos y dos derrotas, gracias al triunfo de Puerto Rico 71-66 sobre Bahamas, que ganaron un encuentro, y perdieron tres.

Por el grupo A, Estados Unidos aplastó a México 123-88, y República Dominicana venció a Nicaragua a domicilio, 86-61.