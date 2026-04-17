Peñarol y Aguada juegan su partido pendiente, clave por los puestos de vanguardia: hora y dónde ver

Peñarol y Aguada juegan un partidazo en la lucha por los puestos de vanguardia de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ambos ponen en juego puntos importantes en los puestos de vanguardia, lucha en la que el Carbonero perdió pisada tras sufrir una quita de tres puntos por los incidentes en el clásico, y dos derrotas consecutivas. El arbitraje estará a cargo de Julio Dutra, Martín Rial y Martín Guberna.

El partido correspondiente a la fecha 6 de la Liguilla, se juega tras la suspensión hace un par de semanas, por problemas de humedad. Ahora tendrá un Palacio Peñarol vacío, a raíz de la sanción que sufrió el Carbonero, donde cumplirá su primer partido sin su público, de siete. Esta penalización además lo llevará a tener a su gente fuera de las canchas, mínimo hasta el primer partido de semifinales.

El Mirasol viene de perder por primera vez en la temporada partidos al hilo, luego de sufrir un revés en el clásico ante Nacional, y ser superado por Defensor Sporting en alargue. Este último partido fue la despedida de Mikh McKinney que apenas duró dos encuentros y será reemplazado por un bicampeón de la NBA, como Norris Cole.

Por su parte, Aguada viene dejando dudas. Perdió su invicto en la Liguilla frente a Nacional con contundencia, y si bien logró ganarle a Hebraica Macabi, estuvo a una pelota de perder el juego.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Aguada

El partido se jugará a las 21:15 horas y será transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Además lo transmitirá Básquet Pass, la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

Cómo quedó la tabla

Tras la sanción, Peñarol bajó a la línea de Nacional, ambos tienen 17 "triunfos efectivos", con dos partidos menos. Aguada quedó a tiro, con 16, también con dos partidos menos. En esa cifra también están Malvín y Hebraica Macabi. Por su parte, Defensor Sporting tiene prácticamente asegurado el sexto lugar, con 14 victorias.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

El torneo continuará con el clásico pendiente por la fecha 8 del torneo, donde Nacional será local en el Polideportivo del Gran Parque Central, frente a Peñarol, a las 21:15 horas.

El jueves 23, Defensor Sporting recibirá a Aguada en el Estadio Óscar Magurno.