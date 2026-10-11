Nacional va por el boleto a cuartos ante Jorge Guzmán: hora, dónde ver y que necesita para clasificar

Nacional irá por la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol frente al anfitrión del Grupo B, Jorge Guzmán, en la altura de Loja.

El Bolso llega tras haber superado a Corinthians 97-90 y si bien no pudo obtener su boleto a la próxima instancia el sábado —por la victoria de Regatas 77-69 ante el equipo ecuatoriano en el juego de fondo—, llega con ventaja a la definición de la serie.

El tricolor puede llegar incluso a su partido con la clasificación ya abrochada, en caso de que el Timão supere al equipo correntino en el partido de las 19:10 horas. Pero en caso de que el triunfo sea del equipo argentino, la diferencia pasará a jugar un papel clave en el juego de fondo.

Si el equipo uruguayo gana, no precisará de la calculadora, jugará la próxima fase entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre. Pero en caso de perder, desempatan los duelos directos entre los equipos empatados en puntos. En este caso, el triunfo 106-96 del equipo de Álvaro Ponce en la primera fecha ante Regatas, lo pone en una situación favorable.

A esta definición Nacional llega con un saldo de +10, Regatas tiene -2 y Jorge Guzmán -8. Por lo que Nacional perdiendo hasta por 12 puntos estará en los cuartos de final, donde ya están instalados Mogi, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina.

Hora y dónde ver Nacional vs. Jorge Guzmán por la Liga Sudamericana

El partido se jugará a las 22:10 y se podrá ver gratis a través del canal de YouTube de FIBA. También lo emite la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo se juega el torneo

La Liga Sudamericana está compuesta por cuatro grupos de cuatro equipos, con un anfitrión por serie. Los dos mejores avanzan a un segundo grupo, conformando dos series que componen los cuartos de final, donde nuevamente habrá dos locales, con sedes a licitar. Los dos primeros de estas segundas zonas jugarán el Final Four, que será organizada por uno de los semifinalistas. En esta instancia se jugarán semifinales y final a un partido.

Así sigue el torneo

DOMINGO 11

19:10 - Corinthians (Brasil) vs. Regatas (Argentina)

22:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Nacional (Uruguay)

VIERNES 16

17:10 - Boca Juniors (Argentina) vs. Colegio Los Leones (Chile)

20:10 - Brasília (Brasil) vs. Deportivo San José (Paraguay)

SÁBADO 17

16:10 - Deportivo San José (Paraguay) vs. Boca Juniors (Argentina)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Colegio Los Leones (Chile)

DOMINGO 18

16:10 - Colegio Los Leones (Chile) vs. San José (Paraguay)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)