¡Malvín campeón de la LFB! Apeló a su histórico DT en plenas semis, dio vuelta dos series y levantó su copa 23

Malvín alcanzó su título número 23 de la Liga Femenina de Básquetbol tras imponerse en el quinto y definitivo partido ante Defensor Sporting, quien llegaba como favorito e iba en busca del tricampeonato.

En un Romeo Schinca colmado se puso en disputa el título donde las Playeras hicieron pesar un gran arranque en defensa, donde permitieron apenas cinco puntos en los primeros 10 minutos de juego y lograron sostener con bolas pesadas ante las reacciones que tiraron las Decanas a lo largo del juego.

El equipo de Fabián Boscardín no pudo ponerse en frente durante todo el partido, pero sí pudo igualar en el arranque del segundo cuarto con un gran ingreso de Gianina Tiscornia, que ganó minutos al Camila Suárez —que fue la mejor del equipo durante la temporada— llegó entre algodones a la definición, jugando incluso con una férula el partido.

Pero la noche debía ser para Malvín, que puso tiros difíciles para evitar la reacción de un rival que dio pelea. Carla Miculka —mejor extranjera del torneo— a su juego en el bajo le agregó un triple clave sobre los 24, que lideró junto a Carolina Fernández —la MVP de la liga— y Agustina Marín.

Dos triples de la ex Defensor Sporting, Aldana Gayoso, en el último cuarto parecieron tirar por la borda el esfuerzo de las Fusionadas, que en numerosas oportunidades llegaron a ponerse a siete o seis puntos con la pelota. Sin embargo esos tiros bien generados que no entraron en un aro, sí cayeron adentro del otro, en un guión de película escrito para el equipo que festejó en la Avenida Legrand.

El equipo más galardonado del torneo alzó el trofeo, abrazos con mucha emoción contenida por un equipo que buscaba revancha del año pasado. Y dentro de esa revancha aparece el nombre de Marín, la argentina que dos años atrás había llegado a reforzar al equipo en la Women's Basketball League Americas, pero que tras el fallecimiento de un familiar a días de la competición no mostró su mejor cara. Sin embargo en la noche señalada anotó 20 puntos, terminando solo por detrás de su compatriota Miculka en el goleo, que hizo 21.

Juan Pablo Serdio con una camiseta de campeón de la década pasada. Foto: @LfbUruguay.

Pero también el torneo escribió una página más en la historia de su entrenador más exitoso, Juan Pablo Serdio. El Cabeza se retiró tras la caída ante Defensor Sporting el año pasado, fue condecorado en el club, su imagen aparece junto a la de Pablo López —el entrenador más galardonado en masculino— en el Juan Francisco Canil.

Sin embargo cuando el equipo estaba contra las cuerdas en la semifinal contra Aguada, perdiendo 2-1, se hizo cargo del equipo, revirtió con categoría la serie y contra el Fusionado también se repuso de un 2-1 y terminó siendo campeón. Con mucho de su mano, modificó radicalmente la rotación de Diego Rivas, la acortó rotundamente, con mucho protagonismo para sus titulares y apeló a una defensa zonal que le dio resultados pese a jugar contra un equipo que se alimentó de su tiro de tres durante la temporada.

La vuelta de su eterna capitana, Florencia Somma, tras su retiro en 2023, le dio de nuevo el gen ganador a las Playeras que recuperaron la hegemonía a nivel femenino ante un rival que pisaba fuerte y que buscaba su quinta copa en su décima temporada compitiendo en el torneo.