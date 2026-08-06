"Hago las cosas que son lo mejor para Malvín": Pablo López explicó por qué eligió rival en los playoffs de la LUB

Pablo López habló de la polémica decisión que tuvo Malvín ante Aguada en la última fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La noche del 2 de mayo será recordada porque el Playero supo sacar 13 de ventaja en el último cuarto, pero en un abrir y cerrar de ojos la perdió, cayendo en el partido que lo llevó a cambiar el rival en los playoffs.

"Elegimos el camino", reconoció el entrenador en Básquetbol de Primera (El Espectador), pero declaró que "la forma fue patética". Y es que Malvín hizo todo lo posible por perder, López sacó a los extranjeros, el rojiverde alineó triples y en un abrir y cerrar de ojos dio vuelta las acciones.

"Aguada tuvo un rendimiento tan por debajo de lo que nosotros esperábamos. Hubo un momento que se abortaba la misión", declaró el DT de un juego donde el Playero sin quererlo lo igualó e incluso le dio en la hora dos libres a Joaquín Rodríguez, que falló ambos mandando el partido al suplementario.

La intención de perder de Malvín se hizo evidente aquella noche cuando para empezar el suplementario saltó a pista Emiliano Espinosa, un juvenil de contada participación en el primer equipo, que promedió dos minutos en el torneo. Aquella noche pese a la victoria el rojiverde contó con un rendimiento tan malo, que la directiva optó por el fin del ciclo del entrenador argentino Diego Vadell.

"Reconozco que la forma fue patética"



Pablo López estuvo en @PrimeraBasquet y dijo que le parecía más accesible Defensor Sporting que Aguada en la temporada pasada. pic.twitter.com/acui2pd87V — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) August 6, 2026

La decisión tenía cierta lógica, el Playero pasó a jugar frente a Defensor Sporting, en lugar de Aguada, equipo que en la temporada llevaba cinco triunfos más que el Fusionado, que debía por puntos ser tercero en la tabla, pero que con una quita de puntos la noche anterior al partido, terminó en la sexta posición.

Pero aún así la decisión marcó una grieta entre los hinchas de Malvín, unos que en cancha se desesperaron porque el equipo no podía perder, y otros que cuestionaron la decisión. Consultado por esto, López fue contundente: "En el fondo hago las cosas que son lo mejor para Malvín desde el punto de vista deportivo. No hubiese tomado la decisión así si no hubiese sido consensuada".

El entrenador de Malvín que el club anunció este jueves su renovación explicó que "parecía más accesible Defensor Sporting que Aguada" y que por más que la decisión fue "de manera consensuada", "no fue nada gratificante". Además argumentó: "Nos veíamos con muchas posibilidades de pasar y para el club el ingreso económico de los premios era un diferencial. Para nosotros era muy importante tratar de estar en semifinales de vuelta, a pesar de que el cruce fuera Peñarol".

"Es la primera vez que me pasa en mi carrera", confesó el DT y explicó que "seguramente sea una excepción".