¡Los pibes al podio! Defensor Sporting terminó tercero en la Youth BCLA tras derrotar a un equipo estadounidense

Defensor Sporting se trajo premio desde Argentina. El representante uruguayo en la edición inaugural de la Youth Basketball Champions League Americas terminó el torneo con una enorme victoria sobre Academy of Central Florida de Estados Unidos, ante quien un día atrás había perdido por 32 puntos. Los dirigidos por Gonzalo Brea cerraron su participación en el podio al imponerse por 61-58.

El Fusionado terminó imponiéndose desde un alto tono defensivo que le costó sostener a lo largo de la competencia ante equipos de mucho ritmo y caudal ofensivo. El viernes habían recibido 97 puntos, pero en la noche señalada dejaron a los estadounidenses en sus score más bajo del torneo con apenas 58 puntos, destacando los 11 que anotó en el primero y los nueve en el tercero, parcial en el cual los uruguayos ganaron por 23-9 y parecía encaminar las acciones.

Sin embargo no fue sencillo cerrar el juego para Defensor Sporting, que se trancó adelante y sufrió una ráfaga de triples. Un 5/9 le permitió a Academy Central of Florida ponerse al frente con cuatro minutos aún por jugar. Pero la defensa Charrúa volvió a relucir, los estadounidenses no volvieron a anotar y Manuel Pastrana, la gran figura del juego con 24 puntos, terminó resolviendo el encuentro con una linda bandeja pasada.

😮‍💨 ¡Por favor, qué golazo de Manuel Pastrana!



👉🏻 @DSCbasquet y @theacademycfl disputan el tercer y cuarto puesto de la Youth BCLA



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Si bien el torneo marcó por momentos diferencias notorias entre el básquetbol de formación ante potencias como Argentina y Brasil, el equipo uruguayo al menos se pudo llevar un premio de esta primera experiencia, que más allá del resultado sirve para medirse con equipos de alto fuste donde Brea mostró jugadores a gran altura, como lo del dominicano Melvin Soto, que brilló en un partido que el Fusionado le plantó cara al subcampeón Obras, y también tuvo buenos momentos de Thiago Michaelsson.

El torneo lo terminó levantando Paulistano de Brasil, que se impuso en los cuatro partidos, dos de ellos con total contundencia.