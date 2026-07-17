LDA: Montevideo, Larre Borges y Urupan sumaron puntos claves para la clasificación a la Liguilla

La Liga de Ascenso inició la décima fecha, que definió puntos importantes para el ingreso a la Liguilla.

Larre Borges sacó un punto recontra directo contra Lagomar. Ambos llegaban en el limbo entre la parte alta y baja, con cuatro triunfos, y el de La Unión se quedó con el punto por 77-63. El aurinegro tuvo el último partido de Ja'von Benson que será reemplazado por Agustín Zuvich. El extranjero cumplió con creces gracias a un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, mientras que la figura fue Juan Andrés Galletto, que anotó 19 tantos y repartió seis asistencias.

Montevideo también sumó unidades claves para llegar a cuatro éxitos. Superó a un Albatros que podía igualarlo en la tabla, por 85-70, a domicilio. El del Mercado tuvo un dominio bestial en la pintura, donde anotó 56 puntos, el doble que su rival, con Isiah Gaiter como su figura con 26 puntos.

Por su parte, Urupan dio un paso grande a la Liguilla. Llegó a su quinto triunfo tras ganarle a Colón en la Avenida San Martín 91-76. El equipo de la Esquina del Movimiento no levanta cabeza, sigue último con apenas un triunfo y pese a tener el debut de Kendall Latney (12 puntos), no pudo competir. El pandense llegó a sacar 22 puntos de ventaja y apenas permitió nueve unidades en el tercer cuarto, donde quebró el encuentro.

Urupan con el triunfo quedó bien posicionado, llegó a cinco triunfos e igualó la línea de Sayago en el sexto puesto. En el limbo entre Liguilla (entran ocho) y Reclasificación, Montevideo (4-6) y Larre Borges (4-6). En la línea de tres triunfos están Olivol Mundial (3-6), Marne (3-6 y Lagomar (3-6). Albatros quedó con récord de 2-8.

Este viernes Marne (3-6) recibirá a Sayago (5-4), por la parte alta Olimpia (7-2) jugará frente a Verdirrojo (6-3), Tabaré (7-2) enfrentará a Olivol Mundial (3-6), mientras que Trouville (8-1) pondrá en disputa la punta frente a Stockolmo (7-2).