Liga de Ascenso: Marne le quitó el invicto a Trouville; Tabaré y Stockolmo a un paso de la Liguilla

El complemento de la novena fecha de la Liga de Ascenso regaló ayer el batacazo más grande en lo que va de la temporada, cuando Marne derrotó de visitante a Trouville 74-73 y terminó con el único invicto que le quedaba al torneo.

El Tifón sacó la ventaja en el arranque del juego, llegó a liderar por 10 en el primer tiempo, gracias a un buen colectivo, que repartió 21 asistencias, y además dominó el ritmo de juego, permitiendo solo siete unidades de contraataque y anotó en contrapartida 14.

Marne bancó la arremetida final, ganaba por 11 faltando dos minutos, pero pelotas perdidas le permitieron a la “T” ponerse a uno y Dennis McKinney tuvo la última pelota para ganar, pero resolvió muy mal.

Del Albérico Passadore, Tabaré se llevó un punto gigante para subirse al lote de tres escoltas, igualando a su rival de turno. El Indio le dio vuelta el partido a Olimpia en el último cuarto para ganarlo por 69-66, nuevamente Nicolás Scarabino consiguió rédito acortando la rotación y tuvo en Martín Tessadri a su gran figura, con 26 puntos y 14 rebotes.

El otro que se mantiene sólido y está muy cerca de asegurar su lugar en la Liguilla es Stockolmo, que fue a la cancha de Olivol Mundial y permitiendo apenas 16 puntos en el primer tiempo, liquidó las acciones temprano para ganarlo por 72-54. Los dirigidos por Diego Palacios repartieron su goleo y tuvieron en las unidades de contraataque (20) y tras pérdidas (18), sus puntos más altos.

El que sigue a los escoltas un punto por detrás es Verdirrojo, que no pasó problemas para derrotar a Lagomar en el Cerro. El equipo de Mauro Nava contó con una gigante cifra de recuperos (21) y castigó las 30 pérdidas de su rival, con 29 puntos.

Trouville (8-1) sigue siendo el líder y es el único que aseguró su lugar en la Liguilla, seguido ahora por tres escoltas: Tabaré, Olimpia y Stockolmo (7-2). Atrás viene Verdirrojo (6-3), luego Sayago (5-4) y Urupan (4-4) todos en zona de clasificación. En el limbo entre la parte alta y baja hay cinco equipos: Larre Borges (3-6), Olivol Mundial (3-6), Montevideo (3-6), Marne (3-6) y Lagomar (3-3). Albatros (2-7) y Colón (1-8 con una quita de cuatro puntos) cierran la tabla.