La selección uruguaya básquetbol tiene este jueves un partido clave en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027 y desde la hora 19:10 recibe a Canadá en el Antel Arena.

Se trata de un encuentro que puede ser decisivo para el equipo que dirige Gerardo Jauri ya que una victoria podría dejar a la Celeste muy cerca de la Copa del Mundo, certamen al que el básquetbol uruguayo no asiste desde hace 40 años.

La última participación de un combinado uruguayo en el Mundial de básquetbol fue en la edición de España 1986, donde finalizó en el puesto 18 entre 24 equipos.

Emiliano Serres tira una bandeja ante Nicolás Brussino, en el partido de las Clasificatorias entre Argentina y Uruguay. Foto: FIBA.

Es por eso que la expectativa es grande de cara al encuentro que se jugará este jueves desde la hora 19:10 en el Antel Arena y que se podrá ver en vivo a través de DSports y DGO, al igual que por los cables que tienen dicha señal. También se transmitirá mediante DAZN pagando la suscripción de Basketball TV.

La Celeste marcha segunda en el Grupo F de las Eliminatorias con 14 puntos, los mismos que Argentina (récord 6-2 para ambos equipos), por detrás de Canadá, líder con 16 unidades. Más atrás viene Bahamas con 12 y Puerto Rico y Bahamas cierran con 10.

Las tablas de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

Hora y dónde ver Uruguay vs. Canadá por las Clasificatorias

El partido entre Uruguay y Canadá se jugará a las 19:10 horas y será transmitido a través de DSports y DGO, al igual que por los cables que tienen dicha señal. También se podrá ver a través de DAZN pagando la suscripción de Basketball TV.

Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial de básquetbol

En primer lugar, al Mundial clasifican los primeros tres equipos de cada uno de los dos grupos y el mejor cuarto. Si Uruguay gana los dos partidos de esta ventana de noviembre, logrará el pasaje al Mundial sin importar los otros resultados.

Si la Celeste no lo logra en esta ventana de noviembre podrá conseguir su objetivo en la de febrero. Para eso, deberá vencer de visitante a Bahamas por 10 puntos o más. Si los centroamericanos pierden al menos uno de los partidos ante Argentina, a los de Jauri les basta con una diferencia simple.

Kyle Wiltjer defendido por Domnick Bridgewater en el partido entre Bahamas y Canadá por las Clasificatorias. Foto: FIBA.

El historial entre Uruguay y Canadá

Uruguay lleva apenas seis triunfos en el historial ante Canadá en 28 enfrentamientos, y apenas uno en los últimos 14.

La última victoria Celeste se dio en el Premundial de 2009 disputado en Puerto Rico. Aquella tarde, un doble-doble de Esteban Batista —que anotó 18 puntos y bajó 12 rebotes— lideró el triunfo Charrúa, pero la caída ante República Dominicana días después le impidió meterse a Turquía 2010.

Será la cuarta vez que Canadá juegue en Montevideo ante Uruguay. En 1997 se llevó el boleto al Mundial de Grecia de 1998 y ganó ante los Charrúas por 63-56, mientras que en 1988 se repartieron triunfos. La Celeste se quedó con la victoria por 79-68 en la primera fase, pero perdió el boleto a los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, al caer en el partido por el tercer puesto ante los norteamericanos por 87-80.

Qué partidos le quedan a Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial de Básquetbol

El equipo de Gerardo Jauri recibe este jueves a Canadá desde la hora 19:10 en el Antel Arena y luego viajará a Puerto Rico, donde el domingo se medirá ante el local en la ciudad de San Juan a partir de las 21:10 para cerrar la ventana de noviembre.

En febrero, la Celeste cerrará las clasificatorias con los dos encuentros como visitante. El 25 de febrero de 2027, la selección uruguaya jugará ante Bahamas y luego, el domingo 28, jugará frente a Canadá.