Los Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) publicaron a través de sus redes oficiales una nueva propuesta de competencia "basada en modelos internacionales, las estadísticas de la temporada 2025/26 y la evidencia de los últimos años". Este nuevo modelo propone dos divisionales de 16 equipos jugadas en simultáneo. Esto no solo montaría los torneos y elevaría el piso de jugadores elegibles, sino que además propone subir cuatro equipos en la Liga Uruguaya de Básquetbol y dos en la Liga de Ascenso.

El formato de competencia permite además que los equipos asciendan y desciendan inmediatamente, debido a que en la actualidad las instituciones que suben o bajan deben esperar hasta el siguiente año para participar en la divisional correspondiente.

También propone que las 16 posiciones de los torneos definan algo. Los seis primeros obtendrían clasificación directa a playoffs, del puesto 7 al 10 jugarían un play-in, los que entren entre el 11 y el 14 disputarían play-out por dos descensos, mientras que los dos últimos perderían la categoría.

De esta manera crecerían las pérdidas de categoría de dos a cuatro. La BUA entiende que este sistema de descensos permite "impulsar proyectos a mediano y largo plazo".

A raíz de que solo un jugador en la temporada pasada con nacimiento posterior a 2026 promedió más de 10 minutos disputados, el gremio propone que los Sub 23, pasen a ser Sub 20. Es decir que los jugadores que superen esta última franja de edad disputen el torneo como fichas mayores. "¿Cuál sería el techo de nuestros jugadores si jugaran minutos de calidad a los 19 y no a los 22?", se pregunta la BUA.

Además propone crear un modelo de LUB que se "sostenga a sí misma" y que el torneo genere recursos para invertir en "mejoras competitivas, estructurales y formativas". La BUA "invita a clubes, jugadores, entrenadores, dirigentes y a todo el básquetbol uruguayo a integrar una mesa de trabajo abierta" para avanzar en crear "competencias con sentido", elevar "la Liga como valor producto", desarrollar talentos, que los clubes sean "estables y con estructuras más fuertes", generar mayores "oportunidades laborales y deportivas" y crear el camino "hacia una Liga Nacional".

También comunicó que "se viene dialogando club a club para citar una asamblea que apruebe la creación de la mesa de trabajo", que tendría como fin "seis meses para acordar propuestas concretas".

Según la BUA este sistema proviene de un análisis de las ligas de España, Francia, Alemania, Finlandia, Serbia, Grecia, Argentina y Brasil.