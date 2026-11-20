La Liga Uruguaya de Básquetbol culmina su octava fecha esta noche. A las 19:15 horas se abre la jornada en el Estadio Romeo Schinca con el partido entre Hebraica Macabi y Atenas, mientras que a las 21:30 hay acción en Durazno, donde Defensor Sporting oficiará de local ante Nacional.

Hebraica Macabi vs. Atenas

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Segundo tiempo

Si bien Atenas intentó la reacción, los triples de Nicolás Catalá saliendo de indirectas lo evitaron. A eso se le siguió sumando el peso de Jalen Canty adentro para sacar hasta 22 y pese a que la segunda línea perdió anotación, el equipo de Leonardo Zylbersztein entró ganando por 67-50 al último descanso.

Primer tiempo

El Macabeo comenzó monopolizando su goleo en manos de sus extranjeros, con un Jalen Canty dominante en el poste bajo. Ángel Matías agregó su mano del perímetro para un equipo que llegó a tomar hasta 10 de renta. El ingreso de la segunda línea no bajó la intensidad del local, que repartió más el goleo y entró al primer descanso ganando 27-15.

Martín Trelles apareció para evitar la reacción del palermitano y con corridas de cancha el Hebreo abrió 16. Canty volvió a tener pasajes de dominio y el Hebreo entró al entretiempo 49-33 arriba pese a los esfuerzos del albiceleste por achicar.

Defensor Sporting vs. Nacional

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