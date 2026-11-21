La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) abrió su octava fecha con un triunfo contundente de Urunday Universitario ante Unión Atlética, mientras que Peñarol aplastó a Nacional en un clásico que complementó la fecha 4. El torneo se puso al día con un triunfo pesado de Defensor Sporting frente a Hebraica Macabi. Aguada cortó su racha negativa al derrotar a un Biguá que pelea por la cima, y también lo hizo Malvín, que superó a Larrañaga. El Carbonero festejó por partida doble en la semana, luego de distanciarse de su escolta, Goes. En el cierre de la etapa el Macabeo festejó frente a Atenas.

El Estudioso se impuso en un punto directo por la parte baja, con un contundente 115-71. Los dirigidos por Nicolás Mazzarino aplastaron de punta a punta, dominaron con sus puntos de contraataque, fluyeron tras asistencias y no tuvieron prácticamente oposición en el Cr. Osvaldo Dohir.

La semana comenzó a poner el día el torneo, donde Peñarol aplastó a Nacional en un clásico en el que elevó la vara de la mayor diferencia. El triunfo del Carbonero 94-62 marcó un nuevo mojón en la rivalidad entre ambos en la LUB, superando las 25 unidades que el Mirasol estableció en el torneo anterior. Los dirigidos por Leandro García Morales se impusieron a partir de un tercer cuarto que ganaron por 27-7 para revertir un trámite favorable al tricolor.

El calendario se puso al día el martes, cuando Defensor Sporting se quedó con un duelo directo por ingresar a la Liguilla ante Hebraica Macabi, gracias a un bestial cierre de Armani Chaney.

En la continuidad de la fecha 8, Aguada se recuperó de tres caídas consecutivas, al vencer a un Biguá que iba por la punta, como visitante, en su mejor partido defensivo de la temporada y con un Santiago Vidal figura.

Malvín logró cortar sus dos caídas en fila, al superar a Larrañaga en un partido en el que sacó la diferencia temprano y donde resistió las reacciones, mayormente por lo que produjo Salvador Zanotta.

El jueves Peñarol sacó más ventaja en la tabla, al derrotar a Goes por 87-73, en un partido donde sacó la ventaja al tramo final del primer tiempo y pudo resistir, repartiendo conversiones de afuera con un brillante Santiago Vescovi que anotó triple-doble.

Hebraica Macabi se repuso rápido de su caída frente a Defensor Sporting, al derrotar con contundencia a un Atenas que tuvo el debut de Rashad James, pero que igualmente le costó competir.

A las 21:30 se medirán Defensor Sporting y Nacional en el Estadio Ernesto de León de Durazno.

Luego el torneo se parará por la participación de la selección en las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027.

Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Recordar que Aguada comenzó el torneo con dos puntos menos, por incidentes en la última semifinal frente a Nacional del torneo pasado, mientras que Larrañaga fue castigado con tres unidades, por una riña en el final del partido ante Colón por los cuartos de final de la Liga de Ascenso.

Los seis mejores al término del Clasificatorio, que se juega a dos ruedas jugarán la Liguilla, mientras que los restantes irán al Reclasificatorio, que se juega por dos los últimos dos cupos a playoffs y dos descensos a la Liga de Ascenso 2028.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

FECHA 8

VIERNES 20

Hebraica Macabi vs. Atenas

Hora: 19:15.

Cancha: Romeo Schinca (Larre Borges).

Defensor Sporting vs. Nacional

Hora: 21:30.

Cancha: Estadio Ernesto de León (Durazno).