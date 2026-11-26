El presidente de la Federación Uruguaya de Basketball habló en la previa al duelo decisivo contra Canadá, en el que la Celeste podría quedar muy cerca de volver a los Mundiales de este deporte. Se refirió al impulso que le daría ese logro, pero también hizo referencia a la importante obra que se planea con un Centro de Alto Rendimiento en el Roosevelt.

- ¿En qué etapa está el proyecto del estadio para las selecciones uruguayas?

- Cuando empezamos con las posibilidades y se dio la chance de ese predio hicimos una solicitud y la acompañamos de informes; de tránsito, impacto de tránsito, de pluviales y de impacto ambiental. Presentamos eso y presentamos los planos, que son un anteproyecto. Y eso fue a la Intendencia, hace un año y medio. En un momento el intendente nos citó a una reunión con los ediles de todos los partidos y hablamos con ellos junto a nuestro grupo de asesores. Después hubo otra instancia que nos pidió el intendente, con las fuerzas vivas del Parque Roosevelt. Sabemos que hay gente que está en contra, pero nosotros estamos muy convencidos de que esto le va a dar un valor integral a la zona y que va a poner a Canelones en el mapa deportivo. Nosotros teníamos la necesidad de tener un estadio propio. Queremos tener un Centro de Alto Rendimiento y un estadio multipropósito para que las selecciones entrenen ahí, y para que se jueguen partidos de la Liga.

- ¿Qué falta para aprobar el proyecto? ¿Cuándo empezarían las obras?

- Hicimos la solicitud formal, se generó un expediente y eso va a la Junta Departamental, que lo evaluará. Estamos pidiendo un comodato de 30 años, porque es una inversión importante. Una vez que esté aprobado, ahí disparamos el proyecto ejecutivo. A partir de eso se llamaría a licitación, luego pasaríamos a la adjudicación y a la obra, pero de acuerdo a lo que nos dicen nuestros arquitectos estaría en el entorno de entre 18 y 24 meses.

- Respecto al financiamiento, ¿qué recepción han encontrado de los clubes?

- En todas las asambleas que han habido le hemos comunicado a los clubes los pasos que íbamos dando. A nosotros nos interesa la total transparencia en esto, hicimos una comisión técnico-política asesora honoraria que la lidera Edison Lanza, embajador uruguayo en la OEA, el arquitecto Jorge Pérez Huelmo, presidente de Urunday y que ha hecho muchas obras deportivas, y Sergio Somma, que está dedicado a la construcción y al básquetbol. Todos los clubes están alineados que es algo absolutamente necesario para el básquetbol y para el Uruguay. Nosotros estamos inhibidos de hacer cualquier torneo porque no tenemos un escenario FIBA.

- ¿Cómo se va a financiar?

- Desde hace un año y pico venimos hablando con muchos actores. Hemos hablado con nuestro gran socio, que es el Banco República. Hemos hablado con República AFISA. Hemos hablado con CAF, pero en su momento nos dijeron que ellos atienden proyectos de 12 millones de dólares en adelante, aunque les encantó el proyecto. Y Lanza está en contacto con el Big Investor en Washington, que también está con disposición a hacerlo y con algo que es muy importante para nosotros, que en caso de hacerlo ellos se pagaría a partir de la gracia. Fuentes de financiamiento tenemos por todos lados. Hay un plan de negocios ya elaborado con nosotros. La idea es que tenga un piso desmontable, y tener un escenario contiguo, que es el Centro de Alto Rendimiento de 40 por 20, que no solo será para la FUBB, lo podrá utilizar cualquier otra Federación que lo necesite. El predio es de 4.3 hectáreas, el estadio y el Centro de Alto Rendimiento ocupan 2.3 y después el predio restante es de uso común con la Intendencia. Generaríamos un estacionamiento de 450 o 500 plazas, pero que también va a servir para el ordenamiento del lugar y para los espectáculos que haya. Además, se están pensando en generar una salida para Giannatasio.

- ¿Esta es la huella que vos querés dejar como presidente de la FUBB?

- Esto, para cualquier presidente, es más importante que cualquier torneo. Esta Federación tiene mucha gloria, 12 Sudamericanos, tres medallas de bronce olímpicas, tres goleadores olímpicos. Sería un hito importante y es algo que necesitamos.

Héctor Assir, que siempre estuvo vinculado a Larre Borges, es el presidente de la FUBB. Foto: Natalia Rovira.

- ¿Qué tan cerca sentís que está la clasificación al Mundial luego de 41 años?

- El otro día justo le pregunté a Pancho Castellano, que es nuestro jefe de equipo, que viaja hace años con la Federación, ¿Cuántos puntos tuvimos en las últimas clasificatorias? En una quedamos afuera con cinco y en la otra con seis. Ahora estamos con seis faltando cuatro partidos y con siete clasificábamos. Entonces, lo sentimos como un anhelo increíble, que le haría un bien a todo el básquetbol, son 41 años afuera de la élite mundial. Sería un empujón de aquellos.

- ¿Qué tiene este plantel? ¿Qué destacás?

- Capaz que si vamos hacia atrás teníamos mejores individualidades, pero lamentablemente la selección no tuvo el éxito que todos esperábamos. Acá lo que hay es una mancomunión que de primera se supo a lo que se jugaba, también que lo que se edificaba afuera de la cancha, después se ve adentro. Hay compromiso, intensidad, marca, buen tiro de tres, se busca culminar las ofensivas en los primeros ocho segundos, manejar los tiempos. Ese convencimiento está desde que arrancó este proceso allá en el Preolímpico de 2023, en Argentina. Esta selección siempre que tuvo días para trabajar mostró su mejor versión. Hay un gran compromiso, los jugadores se sienten cómodos cuando vienen con la selección, hay casos de jugadores que rinden más en la selección que en sus equipos, hay una impronta que se ha generado y que se cuida.

- Además del orgullo y la gloria, una clasificación al Mundial, ¿qué le puede aportar a la FUBB?

- No hay un mayor rédito económico, como en el básquet no hay transferencias, todo se limita a inversión de los clubes, de la selección. La FIBA no es la FIFA. Todos son costos. Si clasificás al Mundial te dan algo así como 120.000 euros, no creo que te dé para pagar los pasajes a Qatar pero la gloria, el volver a estar... Sería algo increíble. Nosotros, con los limitados recursos, hemos tratado de darle todo a la selección, mejoramos la cantidad de sponsors, si tenemos que pagar un día más de hotel para que los jugadores descansen, lo hacemos, no podemos como Argentina, que vengan en Ejecutiva, pero vienen en puerta de emergencia para que descansen mejor. Lo que está a nuestro alcance, lo hacemos. Los jugadores vienen contentos y se vuelven contentos, ellos se mueren por estar y eso también es clave. La conducción de Jauri ha sido muy acertada, nosotros no le ganamos fácil a nadie, pero somos difíciles para todos.

- ¿Se le puede ganar a Canadá en el Antel Arena?

- Yo creo que sí, sería maravilloso ganarle a Canadá en casa. Yo he sentido que la tribuna ha jugado su papel.

- Viajaste con una delegación deportiva a Israel; ¿Con qué sensación volviste?

- Siempre es importante generar alianzas. En este caso sería ir a jugar a un lugar que queda cerca de donde se va a desarrollar el Mundial, ojalá clasifiquemos y podamos ir a jugar. Ellos quedaron con muchas ganas, hace unos días le escribieron a Esteban Batista, que quieren seguir hablando; va a depender del cuerpo técnico, nosotros acercamos posibilidades. Ellos están muy bien posicionados en innovación y en la parte técnica.