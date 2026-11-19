La selección uruguaya de básquetbol confirmó la prelista para la ventana que lo puede clasificar al Mundial tras 40 años
La cuenta oficial de la Celeste dio a conocer la pre-selección de Gerardo Jauri para los juegos ante Canadá y Puerto Rico por las Clasificatorias a la Copa del Mundo.
La selección uruguaya de básquetbol confirmó la prelista de elegidos para los partidos que disputará ante Canadá y Puerto Rico con el sueño de abrochar su clasificación a una Copa del Mundo después de 40 años.
Dentro de la pre-selección que dio a conocer la Celeste este jueves por la mañana se encuentran: Nicola Pomoli, Luciano Parodi, Santiago Vescovi, Lucas Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Theo Metzger, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Mateo Bianchi, Pablo Gómez y Juan Ignacio Ducasse.
Dentro de la nómina de invitados figuran Álvaro Payovich, Thiago Rodríguez y Bruno Curadossi.
📋 PRE-SELECCIÓN— FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) November 19, 2026
Los elegidos por 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐉𝐚𝐮𝐫𝐢 para los juegos ante Canadá y Puerto Rico.
🎟️ Entradas en 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/k0T3DwFj8f
Bruno Fitipaldo, el gran ausente en la pre-selección de la selección uruguaya de básquetbol por lesión
Bruno Fitipaldo, capitán de la selección, no pudo decir presente en la lista de reservados a raíz de una lesión. El sábado sufrió un pisotón de Leon Radošević en su talón. El parte médico de su equipo, La Laguna Tenerife, develó que el base sufrió "un esguince de grado 1-2 del ligamento interno colateral de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo".
Si bien se estima "en función de su evolución" la recuperación será de "unas tres semanas", fuentes del staff de la selección confirmaron a Ovación que en horas de la tarde del martes 17 de noviembre el jugador mantuvo una reunión con el Dr. Diego Larroque, para evaluar su presencia el jueves 26 ante Canadá en el Antel Arena y/o ante Puerto Rico el domingo 29, en Bayamón. Finalmente optaron por no tomarlo en cuenta para que pueda abocarse de lleno a su recuperación.
- La participación de Fitipaldo en las Clasificatorias: el parte médico no es optimista, el jugador lucha por estar Peñarol y Goes se disputan la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Palacio: hora y dónde ver La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26-27: tras el triunfo de Malvín ante Larrañaga
¿Encontraste un error?