La selección uruguaya de básquetbol confirmó la prelista de elegidos para los partidos que disputará ante Canadá y Puerto Rico con el sueño de abrochar su clasificación a una Copa del Mundo después de 40 años.

Dentro de la pre-selección que dio a conocer la Celeste este jueves por la mañana se encuentran: Nicola Pomoli, Luciano Parodi, Santiago Vescovi, Lucas Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Theo Metzger, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Mateo Bianchi, Pablo Gómez y Juan Ignacio Ducasse.

Dentro de la nómina de invitados figuran Álvaro Payovich, Thiago Rodríguez y Bruno Curadossi.

📋 PRE-SELECCIÓN



Los elegidos por 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐉𝐚𝐮𝐫𝐢 para los juegos ante Canadá y Puerto Rico.



🎟️ Entradas en 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/k0T3DwFj8f — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) November 19, 2026

Bruno Fitipaldo, el gran ausente en la pre-selección de la selección uruguaya de básquetbol por lesión

Bruno Fitipaldo en el partido entre Uruguay y Puerto Rico por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Bruno Fitipaldo, capitán de la selección, no pudo decir presente en la lista de reservados a raíz de una lesión. El sábado sufrió un pisotón de Leon Radošević en su talón. El parte médico de su equipo, La Laguna Tenerife, develó que el base sufrió "un esguince de grado 1-2 del ligamento interno colateral de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo".

Si bien se estima "en función de su evolución" la recuperación será de "unas tres semanas", fuentes del staff de la selección confirmaron a Ovación que en horas de la tarde del martes 17 de noviembre el jugador mantuvo una reunión con el Dr. Diego Larroque, para evaluar su presencia el jueves 26 ante Canadá en el Antel Arena y/o ante Puerto Rico el domingo 29, en Bayamón. Finalmente optaron por no tomarlo en cuenta para que pueda abocarse de lleno a su recuperación.