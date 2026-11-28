Uruguay busca sellar su boleto al Mundial de básquetbol de Qatar 2027 para cortar una sequía de 41 años sin jugar un torneo grande.

Hoy destacan las ganas por estar. Pero es algo que dejó de ser común en la época postdictadura.

La historia comenzó a torcerse en el Mundial de España 1986, el último que jugó la Celeste hasta ahora. En aquel torneo, la relación entre una generación dorada y la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), empezó a tensarse.

Horacio “Tato” López —sobre quien Álvaro Tito declaró en la película La Otra Pelota que estaba en el podio de jugadores de América— vio relegada su participación tras un mal cierre en el debut ante Israel que lo llevó a tomar nueve minutos en el triunfo ante Australia y apenas tres en la derrota ante Cuba que terminó valiendo la eliminación. De ahí en más y tras una tensa relación con el cuerpo técnico según narra Urubasket, Tato no volvió a pisar la cancha.

Dicho Mundial fue marcado por la ausencia de Wilfredo “Fefo” Ruiz —pilar que clasificó a los Mundiales de 1982 y 1986, además de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984— por una suspensión de 99 años (luego se la levantaron) que le impuso la FUBB, luego de que se nacionalizara argentino para no ocupar ficha extranjera en ese país y de que su club pidiera seguro médico para que Fefo jugara el torneo.

Los conflictos con el presidente de la FUBB de la época, Federico Slinger, llevaron a que Uruguay recibiera en el Cilindro el Preolímpico para Seúl 1988, sin el Tato ni el Fefo.

En una nota con Referí en 2017, López adjudicó su ausencia a esos conflictos a ser “abiertamente una persona de izquierda, que no solo tenía sus diferencias con la dictadura, sino con el gobierno postdictadura”. Fue suspendido por ocho partidos en el torneo local por “problemas con la delegación” en el Mundial de 1986 y luego fue borrado de la lista para el Preolímpico.

Uruguay vs. Canadá en el Preolímpico de 1988. Foto: Archivo.

La suspensión de 99 años a Ruiz llevó a una selección, que —según narraron sus protagonistas en La Otra Pelota— estaba para ser bronce en Seúl, a no clasificar. Uruguay estuvo dos veces a un partido de sacar boleto pero perdió la semifinal ante Brasil 90-83 y en el tercer puesto ante Canadá —a quien le había ganado en primera fase— por 87-80.

La tensión con el gobierno de Slinger perduró hasta 1989, cuando la selección después de haber clasificado al Premundial para Argentina 1990 —luego de ser podio en el Sudamericano de Guayaquil— intentó renegociar los viáticos para competir en 1989: pasar de cobrar 10 dólares al día a 35, según narra Jorge Señorans en su blog.

En la negociación los jugadores acordaron bajar a 30, pero la FUBB llegaba hasta 23. Pero según comunicó El Diario, el conflicto se avivó cuando los jugadores se enteraron de que los dirigentes se movieron para que pudiera jugar Jeff Granger, pero no para llegar a sus viáticos.

Pese a exponerse a una suspensión internacional de 10 años, la FUBB desistió de viajar a México y optó por abonar una multa de 2.000 dólares, que le terminó saliendo más barata que la pretensión de los jugadores.

Aquel torneo contaba con cuatro cupos a la Copa del Mundo, con Estados Unidos —como campeón defensor— y Argentina —como anfitrión— ya clasificados.

De ahí en más Uruguay se alejó de los primeros planos fuera del continente sudamericano. Sí alzó un bicampeonato continental en 1995 y 1997, pero para el Premundial a Grecia 1988, que se jugó en el Cilindro, perdió a Juan Manuel Moltedo, por compromiso con su nuevo club italiano. La selección aún así llegó con chances de meterse al partido por el quinto puesto clasificatorio al Mundial, pero cayó ante Puerto Rico.

Las deserciones pasaron a ser moneda corriente en Uruguay, pero la historia empezó a torcerse en el último tiempo. La selección dirigida por Rubén Magnano —que como narró Joaquín Rodríguez en conferencia de prensa, le inculcó estar para la selección— puso a Uruguay a un partido del Mundial en su visita a Puerto Rico luego de 31 años, y hoy los soldados de Gerardo Jauri con el compromiso como bandera, buscan dar ese paso final al volver a la Isla del Encanto para dejar atrás esas oscuras épocas de conflictos y devolver a la Celeste a un torneo grande 41 años después.

El legado de Esteban Batista que cambió el paradigma

Tendrá sus pro y sus contras, pero lo que es innegable es que Esteban Batista comenzó a cambiar la era moderna de la selección uruguaya, por su compromiso con la camiseta celeste.

Y quizás era el jugador que menos precisaba a Uruguay como ventana debido a su trayectoria envidiable. Es el único uruguayo en llegar a la NBA, recorrió clubes top en Europa y fue multicampeón en el Viejo Continente, pero aún así siempre que la selección precisó de él, se calzó la camiseta de su país.

Jugó 20 torneos con Uruguay desde 2003 a 2023, superó los 100 partidos con la Celeste y de hecho decidió tener su último baile defendiendo a la selección, pese a que fue tentado para cerrar su carrera en Welcome y cambiar la imagen que había dejado en Olimpia, con quien le tocó descender. Poco le importó. Por su amor a la selección, Batista decidió que su último partido fuera de celeste, frente a su gente, ante México y en el Antel Arena por las Clasificatorias.

Esteban Batista recibe la camiseta con la fue homenajeado en el Antel Arena en el Uruguay-México. Foto: Leonardo Mainé.

Esteban fue faro de muchos jugadores que hoy defienden a la selección y fue mucho tiempo compañero de habitación de Joaquín Rodríguez, fiel reflejo del compromiso por la camiseta celeste: es el que más jugó en la era de Gerardo Jauri perdiéndose apenas un partido por lesión, en la PreAmeriCup frente a Paraguay.

Ese legado hoy está globalizado por un grupo con kilómetros recorridos por estar en la selección. Desde un Bruno Fitipaldo que pese a estar lesionado hizo gestiones por estar a un Lucas Capalbo que si bien no fue citado acompañó a la selección el jueves en la tribuna del Antel Arena.

Y si bien su retiro abrió paso a otro biotipo de internos y que posiblemente la selección ganó intensidad defensiva y ritmo con su retiro, es innegable que Batista dejó en la selección ese “sentimiento de pertenencia, el compromiso, la alegría de estar”, que tanto destacó Jauri en conferencia de prensa.