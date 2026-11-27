Uruguay sigue invitando a soñar, se anotó una hazaña más en el ciclo de Gerardo Jauri, luego de vencer a una poderosa selección de Canadá, por 84-78.

Desde el minuto uno salió a marcar la cancha desde su intensidad defensiva, fue un equipo que salió a morder atrás, que se aplicó al plan de juego y que lo plasmó en cancha a la perfección.

Esa entrega, esa dureza, la garra que empezó a contagiar a un Antel Arena con más de 8.000 almas, empezó a entonar a la Celeste de que el triunfo era posible. Porque ante los poderosos demostró que no se achica y como bien dice Jauri, “la cancha habló”. Confirmó que este plantel de guerreros alimenta el sueño del Mundial no solo en base a la energía que pone atrás, sino que adelante fluye, se anima a proponer, es solidario y un equipo con todas las letras.

El de ayer es un triunfo que quedará en las retinas de los hinchas que vivieron otra noche de épica en el Antel Arena, por el rival, por el nivel y por lo que vale. Porque a pesar de que seguramente resuene aquella victoria ante Puerto Rico que dejó a la selección de Rubén Magnano cerca de la Copa del Mundo, hoy el escenario es inmejorable. A Uruguay hoy lo separa de Qatar un triunfo más con aún tres partidos por jugar.

Los destaques sobran en una noche como la de ayer. Es uno de esos partidos en donde la figura es el equipo, sobre todo por la desgastante tarea que hizo atrás, pese a la diferencia de centímetros.

Uruguay dobló, atrapó, no permitió a Canadá fluir desde los bloqueos directos, colapsó a los grandes en la pintura y si bien llegó tarde a varios tiros, ante rivales como estos también tiene que acompañar la fortuna y los norteamericanos no tuvieron una gran noche tirando, con un 30% de afuera (10/30).

Y adelante hubo muchas variantes. Las vías de generación las tomó Santiago Vescovi en un primer tiempo soñado para la Celeste, donde el hombre de Peñarol ya había repartido cinco asistencias y coronó con triples en el final con olor a partido.

Joaquín Rodríguez y su festejo en el partido entre Uruguay y Canadá. Foto: Ignacio Sánchez.

Joaquín Rodríguez sacó a relucir su carácter en la segunda mitad, sumando en ofensivas donde el partido pedía pausa, pero su corazón puso ritmo. Se quemó dos pelotas de afuera que fueron claves y decoró una brillante actuación con una hundida que hizo parar de los asientos a todo el Antel Arena.

La tarea de los internos fue titánica. La imagen de Pablo Gómez tirándose de cabeza, el trabajo de Martín Rojas sobre la talla XXL de Kelly Olynyk —con 13 temporadas encima en NBA— y los momentos donde Mateo Bianchi se revolvió entre los gigantes para sacar de un pozo anotador a Uruguay, demostraron la entrega que tuvieron por el equipo.

La hinchada de Uruguay celebra en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

El último cuarto de Joaquín Taboada fue bestial. Un hombre de 19 años que crece a pasos agigantados y que hoy le da a la Celeste su potencia física y triples.

Halagos sobran, para Gonzalo Iglesias y sus bombazos en transición en la primera parte, para la impronta de Nicola Pomoli, para la defensa de Luciano Parodi.

Pero más allá de los destaques individuales, es imponente lo que contagia el equipo, como sigue invitando a creer de que un sueño que parecía imposible tras el retiro de Esteban Batista y Jayson Granger, y en pleno recambio internacional, no solo es posible, sino que está más cerca que nunca.