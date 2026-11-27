Uruguay quedó a 40 minutos de asegurar su boleto al Mundial de Qatar de 2027. Es un hecho que si gana uno de los tres partidos que le quedan estará en la Copa del Mundo, pero incluso puede clasificar perdiendo los tres.

Para esto si Bahamas confirma la derrota parcial ante Argentina, debe perder uno de los tres partidos restantes —le resta visitar a Panamá, recibir a la Celeste y a la Albiceleste—. El domingo tiene a priori una visita accesible y cierra nuevamente ante la selección de Pablo Prigioni, que podría llegar clasificada a dicho partido.

Si los centroamericanos logran el triunfo ante Argentina en dicho partido, vencen a Panamá y a Uruguay, la selección de Gerardo Jauri necesitará sí o sí sumar un triunfo más.

Pero si no se da lo anterior, Uruguay sabe que ya se aseguró al menos el cuarto lugar del grupo. Si bien las chances de clasificar en esta posición son pocas, no son descabelladas. Para esto la Celeste necesita que Brasil pierda los cuatro partidos. La Canarinha tiene un fixture complejo, siendo local y visitante ante Estados Unidos, viajando al Caribe a tener que jugar contra República Dominicana y quizás tiene su punto más a la mano cuando reciba a México —quien ya le ganó jugando en su casa—.