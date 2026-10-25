Defensor Sporting va por la hazaña ante Flamengo: hora, dónde ver y que necesita para clasificar a cuartos

Defensor Sporting quedó contra las cuerdas tras la derrota 85-75 ante Paisas que lo hubiese clasificado a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Ahora el Fusionado estará obligado a vencer a Flamengo, que en sus dos presentaciones ganó con holgura y juega como local.

El equipo de Gonzalo Brea venía de ganar el viernes frente a Oberá, en un juego que remó de atrás, levantó una desventaja de 14 y pese a perder a Mustapha Heron por lesión —que venía siendo figura— Bernardo Barrera y Juan Santiso asumieron para darle el triunfo al equipo uruguayo por 74-69.

Pero ante Paisas no pudo tener ese sprint final. El equipo Fusionado pareció sentir el desgaste ante un rival que en su debut había perdido 84-53 ante Flamengo y pudo dosificar energía. La intensidad de los Cafeteros y la anarquía del estilo de básquetbol colombiano complicó al equipo de Punta Carretas, que con un magro 1/14 en triples, nunca pudo volver al juego, al tener el juego interno casi como su único argumento.

Por su parte, el Mengão viene de derrotar a Oberá 93-73, en un partido donde los misioneros no pudieron competir más allá del tercer cuarto.

Qué necesita Defensor Sporting para clasificar

La matemática es sencilla, si Defensor Sporting gana, estará en los cuartos de final, si pierde, será eliminado. Lo positivo para el Fusionado puede ser la situación de Flamengo. En el peor de los casos, el equipo rubronegro puede perder hasta por 52 puntos para superar la primera fase, pero si a primera hora gana Oberá, llegará matemáticamente clasificado al partido frente a los uruguayos.

Hora y dónde ver Flamengo vs. Defensor Sporting por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Defensor Sporting y Flamengo cerrarán el grupo a partir de las 20:10 horas. El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana

Los cuartos de final se jugarán en dos grupos donde jugarán todos contra todos. El primero comenzará este viernes con Mogi, de Brasil, como local, Nacional, Independiente de Oliva, de Argentina, y Jorge Guzmán, de Ecuador.

El segundo irá del 13 al 15, con Boca Juniors y Brasília ya clasificados, a la espera de los dos rquipos que están jugando en Río de Janeiro.

Los dos mejores de cada serie avanzarán al Final Four, que se jugará el 5 y 6 de diciembre,en sede de uno de los clasificados, en formato de semifinales y final a un partido.

Cómo sigue la Liga Sudamericana de Básquetbol

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

VIERNES 30

17:10 - Independiente de Oliva (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)

20:10 - Mogi (Brasil) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

SÁBADO 31

16:10 - Nacional (Uruguay) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

DOMINGO 1° DE NOVIEMBRE

16:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)