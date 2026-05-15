Defensor Sporting va por el pasaje a semifinales ante un Malvín que busca estirar al quinto: hora y dónde ver

La última serie abierta de los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá su cuarto episodio en el Estadio Óscar Magurno, donde Defensor Sporting buscará cerrar la serie como local, luego de que Malvín le sacara la clasificación del buche con un agónico triple de Carlton Guyton.

La llave que marcaba mayor paridad por las posiciones fue la única capaz de llegar a un cuarto partido. El Playero ganó una chance más en un juego que parecía tener vibras del primero, donde el Fusionado arremetió de atrás y lo terminó ganando con un descomunal Victor Rudd. Sin embargo, pese a perder una buena ventaja, esta vez el equipo de Pablo López contó con la certera mano de Guyton. Ahora deberá ir a cancha de Welcome donde fue vapuleado por un rival que dio en el clavo en cuanto al plan defensivo y parecía adueñarse de la serie.

Arbitrarán Julio Dutra, Diego Ortiz y Carlos Romero.

Hora y dónde ver Defensor Sporting vs. Malvín

El cuarto punto de la serie de cuartos de final se jugará a las 20:15 horas y será transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Cómo siguen los playoffs

De haber quinto punto, se jugará el lunes a las 19:15 horas. En ese caso, Nacional y Aguada abrirían su serie de semifinales a las 21:45, en el Polideportivo del Gran Parque Central, sin público. En caso de que el Fusionado obtenga la clasificación en el cuarto partido, el encuentro entre tricolores y rojiverdes se adelantará a las 21:15.

Además, en caso de que se resuelvan este viernes los cuartos de final, la serie entre Peñarol y Defensor Sporting comenzará el martes en el Palacio, sin público.

Las sanciones de público

El público de Peñarol aún tiene dos encuentros de suspensión, podría volver para un hipotético quinto punto de las semifinales o para la primera final, si llega. Por su parte, Nacional aún debe cuatro partidos, por lo que no contará con su gente en toda la serie ante Aguada y tampoco podrán estar mínimo en las primeras dos finales, en caso de clasificar.