Conflicto entre FUBB y Ujobb: el miércoles se elevará una propuesta a Asamblea para no retrasar el inicio de LUB

La incertidumbre continúa en torno a la vuelta del básquetbol uruguayo luego de que la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), suspendiera provisionalmente sus torneos oficiales al no haber asistido los árbitros a la prueba física fijada por una medida gremial. Este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el ente ubicado en la calle Canelones y la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (Ujobb) con la intención de acercar las partes y poder comenzar lo antes posible la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que tenía su inicio pactado para el próximo lunes.

El pasado lunes autoridades de la FUBB contaron a Ovación que había desacuerdo en la fijación de la nueva evaluación física para los árbitros. El ente organizador del básquetbol uruguayo pensaba hacerla este viernes, mientras que el gremio tenía pensado hacerla el viernes 16, retrasando el inicio del torneo.

La fuente además detalló a Ovación tras la reunión pactada para las 12:30 del martes, que en Asamblea General Extraordinaria fijada para este miércoles, se le iba a elevar una propuesta a Ujobb para comenzar el torneo lo antes posible.

Representantes en dicha reunión confirmaron a Ovación que la propuesta existe, pero eligieron no dar detalles acerca de la misma hasta después de la Asamblea.

Recordar que el pasado lunes el Consejo de la LUB decidió respaldar la decisión del Comité Ejecutivo de la FUBB y destacar "la voluntad negociadora al aceptar la totalidad de los puntos solicitados por Ujobb", además de "no iniciar la actividad oficial de la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta tanto el colectivo arbitral dé cumplimiento efectivo a la realización y aprobación de la prueba física habilitante". Esto lo comunicó la federación en una nota firmada por los 12 representantes de cada club de la competición.

El conflicto nace luego de que los árbitros se ausentaran a la prueba física pactada para el viernes y sábado pasado, a raíz de que pidieron por estatuto hacerla más adelante. El retraso se debe a una negociación demorada entre la FUBB y Ujobb que inició en mayo, a raíz de que un árbitro sufrió un síncope cardíaco en la prueba física de setiembre de 2025.

Por esto el gremio solicitó espacio y un preparador físico para entrenar, con la posibilidad de exonerar una de las pruebas físicas al asistir a los entrenamientos —justificando que en otros países de la región hay una sola evaluación anual— y un subsidio para estar que el Banco de Seguros del Estado (BSE) entienda dicha prueba como actividad laboral y pueda dar cobertura a los trabajadores —no como ocurrió en el episodio ya mencionado el año pasado— .

Si bien la FUBB aceptó las propuestas el martes pasado, agremiados de la Ujobb dijeron a Ovación que solicitaron los 21 días que indicaba en estatuto para realizar la prueba física, e incluso aceptó bajarlos a 15, pero la federación rechazó indicando que por reglamento, esta debía hacerse antes del inicio de la LUB.