A los 63 años falleció Alberto Arenas, recordado exárbitro que estuvo 31 años vinculado al básquetbol uruguayo

Alberto Arenas falleció a sus 63 años, luego de estar vinculado 31 años al básquetbol y haberse retirado hace nueve junto a Héctor Uslenghi, quien lo acompañó hasta su último partido de su carrera profesional.

Uno siguió su camino como instructor FIBA, mientras que Arenas salió del radar del deporte naranja. En 2017 en una nota con Ovación contó que dejó de jugar e inició su carrera en el arbitraje por un aviso en "El Diario".

“Jugué al básquetbol, conocía el deporte y en una parte de la carrera como jugador no tenía muchas posibilidades de seguir. Vi ese llamado, me presenté y ahí arranqué con todo esto”, había comentado Arenas en aquel entonces.

La formación que sus padres le dieron e inculcaron y el hecho de “perseguir la Justicia en muchas cosas de la vida” llevaron a un joven Alberto Arenas a meterse en un mundo del que no salió hasta sus 54 años.

Cuando comentó en su casa la intención de hacer el curso, las sensaciones fueron encontradas: “Mi madre me apoyó incondicionalmente en todo lo que hacía, pero mi padre me dijo: ‘¡Estás loco! Meterte de árbitro...’. Después pasó el tiempo y tuve el apoyo de todos mis familiares y amigos”.

Héctor Uslenghi y Alberto Arenas. Foto: Archivo El País.

Con 23 años y en el gimnasio de Capurro, Alberto Arenas arbitró su primer partido. “Era en la categoría Mini-Cadetes que ahora son las Infantiles. Fue con el ‘Ichi’ Isaac Glass (se retiró en 2015 luego de 37 años arbitrando). Ese domingo no me lo olvido más porque ahí comenzó una etapa que luego la fuimos desempeñando con mucho cariño por lo que hacíamos en las canchas”, recordó.

Arbitró por última vez el 28 de setiembre de 2017, en el partido inaugural de aquel año que estaba marcado por la vuelta de Esteban Batista al básquetbol uruguayo. Aquella noche Bohemios dio el batacazo como visitante ante Welcome, con Uslenghi y Julio Dutra acompañando a Arenas en la terna.

Con aciertos y errores su pasaje por el básquetbol uruguayo seguro no pasará desapercibido, siendo de su generación uno de los jueces más recordados en el deporte naranja.