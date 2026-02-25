Siguen los problemas de falta de leche en Conaprole: ahora paran transportistas luego de golpe a trabajador

El rubro transporte y distribución registra intermitencias en sus actividades ya que el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) se declaró en conflicto y denuncia una “situación crítica” con el grupo empresarial Fraylog, debido a una “constante intransigencia y violación de los derechos laborales”, según indicó en un comunicado. Una situación similar fue denunciada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y el Sindicato Único de Trabajadores Obreros de la Leche (Sutol) que realizaron un paro de 24 horas ayer debido a una agresión laboral entre trabajadores de la empresa distribuidora Clafer.

“Tomaremos medidas de lucha, las cuales, lamentablemente, podrían afectar a terceros”, señaló el Sutcra en el documento y agregó que “la responsabilidad de lo que ocurra recae exclusivamente en la intransigencia del grupo Fraylog. Exigimos al Estado que revise los beneficios otorgados a empresas que no respetan la legislación laboral ni a sus trabajadores”.

Grupo Fraylog es un conjunto de las empresas transportistas Biesar, Kelgyn y Ñendy fundada en 2007 que suministra materia prima y soluciones químicas a las plantas de celulosa. El grupo también brinda logística a las inversiones de UPM, Montes del Plata y el proyecto de hidrógeno verde Kayrós en Fray Bentos (Río Negro).

Antecedentes

Los problemas en la empresa no son nuevos ya que en 2025, el grupo Fraylog envió a tres trabajadoras a seguro de desempleo por “ajuste de personal”, según denunció el Sutcra en el comunicado. Tras reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el gremio aceptó una propuesta que consistía en rotación del personal en seguro de paro, aunque indicó que “la empresa se manifestó intransigente, negándose rotundamente a modificar su posición inicial”.

“A pesar de su conducta antisindical, todas estas empresas gozan de exoneraciones fiscales amparadas en la ley de Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Dicha ley prevé beneficios para aquellas empresas que generen inversión y empleo de calidad, condiciones que este grupo claramente no cumple”, denunció el sindicato en el comunicado.

“La empresa ya cuenta con fallos judiciales en su contra por represión sindical, lo que demuestra una conducta sistemática de violación a los derechos humanos laborales y a la libertad sindical”, sostuvo el Sutcra en el documento.

El motivo de algunas movilizaciones el año pasado fue el despido de un trabajador referente del sector forestal que transportaba cargas para Montes del Plata y UPM a través de la empresa Biesar. Esta situación tuvo un final positivo ya que, según había comentado la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, las partes aceptaron la propuesta del gobierno y se retomaron las tareas con normalidad.

Distribución de lácteos

Mientras se aguarda la respuesta de Conaprole ante la propuesta de acercamiento presentada por el MTSS que se discutirá hoy en asamblea de productores (la Asamblea de los 29) la FTIL realizó un paro de 24 horas por un “grave y violento hecho sucedido en la empresa Clafer de Montevideo, que hasta el día de hoy (por ayer) no se ha tomado medidas por parte de la empresa respecto a la situación gravísima de violencia ocurrida”, según denunció en un comunicado.

El dirigente de la FTIL, Robert Labruna, dijo a El País que hace algunas semanas se realizó una denuncia por violencia física entre dos trabajadores de la distribuidora Clafer. Según señaló, la empresa no intervino en el hecho y la denuncia quedó en espera.

Camión de Conaprole. Foto archivo El País. GENTILEZA : CONAPROLE

El sector lácteo espera la respuesta de Conaprole a la propuesta del gobierno y según explicó Labruna, se decidirán medidas en función del resultado de la asamblea. La instancia también se celebrará con el objetivo de discutir “el futuro de la cooperativa”, –como había anunciado su directorio hace algunas semanas– en pleno conflicto con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) por el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país.

Las posiciones sobre cómo se está desarrollando el trabajo en las plantas son encontradas: el sindicato defiende que las actividades retomaron la normalidad hace ya algunos días, mientras que la empresa asegura que se continuaron aplicando medidas de paro y trabajo a reglamento, lo que resultó en “pérdidas cuantiosas”. Si bien Conaprole no explicó detalles ni divulgó la cifra de las pérdidas, sostuvo que existe una “importante faltante” de productos en el mercado local.