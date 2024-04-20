¿Qué va a pasar con la economía uruguaya, qué evolución tendrán los precios y a cuánto cotizará el dólar a fin de año?

Redacción El País

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mejoraron sus estimaciones de crecimiento de la economía para este año, las redujeron respecto a la inflación, prevén que el dólar suba respecto a la cotización actual (ayer se negoció en promedio a $ 38,505)

Esto se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación de abril, divulgadas ayer por el Banco Central (BCU).

Respecto a la economía, las expectativas de los analistas en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) fueron de un crecimiento de 3,5% este año (en marzo proyectaban 3,3% y en febrero estimaban 3,25%). Las respuestas van entre 2,9% y 5%.

La nueva estimación de los analistas está alineada a la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que proyecta una expansión de 3,5%.

En tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía uruguaya crezca 3,7% este año, según su reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales.

Para 2025, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 2,5% (misma variación que la estimada en marzo y febrero). Las respuestas van entre 1,5% y 3,3%.

Para 2026 también proyectan que el PIB aumente 2,5% (igual guarismo que en marzo), con respuestas entre 1% y 3,1%.

Respecto a qué pasará con el Índice de Precios del Consumo (IPC) en abril (el dato se conocerá el próximo 3 de mayo), economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que subirá 0,43%. Las respuestas oscilan entre 0,1% y 0,8%.

Mujer en supermercado. Foto: Estefania Leal

Sobre la inflación para este año, los analistas vienen ajustando sus expectativas a la baja: de 6,3% que estimaban en mediana en la encuesta de febrero a 5,98% en la de marzo y a 5,41% en la de abril (con respuestas entre 4,1% y 6,15%).

Eso está dentro de la meta del BCU de entre 3% y 6%, e incluso el que proyecta más inflación la ve casi en la meta (un desvío de solo 0,15 puntos porcentuales).

Para todo 2025 los analistas proyectan en mediana que la suba de precios se volverá a ubicar en la meta, en 6% (mismo guarismo que en marzo). En este caso, las respuestas oscilan entre 5% y 6,9%.

Para todo 2026 los economistas, bancos, consultoras y AFAP prevén en mediana que la inflación vuelva a ubicarse dentro de la meta del BCU, con 5,9% (en la encuesta de marzo proyectaban 5,95%). Las respuestas van de 4,6% a 7,3%.

En tanto, para los próximos 24 meses (que es el horizonte de política monetaria del BCU) los analistas prevén en mediana que la inflación interanual (abril 2025-marzo 2026) se ubique en 5,8%.

Dólar

Respecto al dólar que más allá de alguna oscilación, luce “planchado”, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estimaron que suba y cierre este año en $ 40,20. Prácticamente no cambiaron respecto a la encuesta de marzo cuando estimaban $ 40,15. En la encuesta de febrero la proyección en mediana de los analistas era de $ 41,40.

Las respuestas para fin de 2024 sobre la cotización de la moneda estadounidense oscilan entre $ 38 y $ 43,30.

Para fin de 2025 los analistas estiman que el billete verde continuará en ascenso y cotice en $ 42,50 (prácticamente la misma proyección que tenían en la encuesta de marzo: $ 42,53).

En este caso, las respuestas oscilan entre $ 40 y $ 45,56.

Por último, para fin de 2026 los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan que el dólar cotice a $ 44,60 (lo veían a $ 45,50 en la encuesta de marzo).

Las respuestas varían entre $ 41 y $ 48,72.