Préstamos BROU para jubilados: un nuevo grupo podrá solicitar un crédito desde este 16 de noviembre
El Banco República habilita una nueva etapa del programa de préstamos para pasivos 2026. Jubilados y pensionistas podrán solicitar o renovar créditos, que se acreditan de forma inmediata en la cuenta.
Un nuevo grupo de personas podrá comenzar a acceder a los préstamos del BROU para pasivos a partir de este lunes 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario que publicó el Banco República para esta campaña que se extenderá a lo largo de noviembre y diciembre.
Este programa se extiende a todos los jubilados y pensionistas de todas las cajas, y los habilita a solicitar o renovar líneas de crédito con el BROU durante las fechas estipuladas. El banco estatal no exige un porcentaje mínimo de cuotas pagas para renovar y otorga una acreditación inmediata en la cuenta bancaria de los beneficiarios.
Además, los pasivos que realizan su solicitud a través de eBROU, la página web del banco, podrán acceder a tasas de interés convenientes, mientras que a los clientes que reciben su pasividad a través del BROU se les brindan tasas de interés preferenciales. Los préstamos por eBROU se habilitaron el 9 de noviembre.
Fechas para solicitar préstamos para pasivos en noviembre 2026
Si un solicitante cobra un monto inferior a los $ 30.000 nominales, se le otorga la posibilidad de tramitar su préstamo a través de WhatsApp, contactando al número 2 1996 000, entre este 16 de noviembre y el 22 de diciembre. También podrán solicitarlo desde esta fecha las personas que cobran su pasividad a través del Banco República, siempre y cuando hagan el trámite de manera presencial y el dígito verificador de su cédula de identidad sea de 0 o 1.
Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:
- Dígitos 0 y 1: lunes 16 de noviembre
- Dígitos 2 y 3: martes 17 de noviembre
- Dígitos 4 y 5: miércoles 18 de noviembre
- Dígitos 6 y 7: jueves 19 de noviembre
- Dígitos 8 y 9: viernes 20 de noviembre
Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:
- Dígitos 0 y 1: martes 24 de noviembre
- Dígitos 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- Dígitos 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- Dígitos 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- Dígitos 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Fechas de préstamos del BROU para jubilados y pensionistas en diciembre 2026
Durante esta campaña, en diciembre también se abrirá una etapa de solicitudes y renovaciones de préstamos para jubilados y pensionistas.
Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:
- Dígitos 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- Dígitos 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- Dígitos 4 y 5: viernes 11 de diciembre
- Dígitos 6 y 7: lunes 14 de diciembre
- Dígitos 8 y 9: martes 15 de diciembre
Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:
- Dígitos 0 y 1: miércoles 16 de diciembre
- Dígitos 2 y 3: jueves 17 de diciembre
- Dígitos 4 y 5: viernes 18 de diciembre
- Dígitos 6 y 7: lunes 21 de diciembre
- Dígitos 8 y 9: martes 22 de diciembre
Luego, a partir del 23 de diciembre, podrán realizar la solicitud todos los pasivos.
Cómo solicitar un préstamo
Para pedir el préstamo en línea, los solicitantes deben seguir estos pasos:
- Ingresar a www.brou.com.uy.
- Iniciar sesión con número de usuario y contraseña.
- En el menú "operar", ir a "préstamos" y luego "solicitar préstamo".
- Si el solicitante no tiene un acuerdo marco vigente, deberá aceptar las condiciones. Si la persona ya cuenta con un acuerdo, puede continuar con la simulación de su préstamo.
- Seleccionar los datos laborables (deberían aparecer automáticamente). Luego, seleccionar moneda, líquido a cobrar y plazo. Hacer clic en "simular" (se puede simular cuantas veces desee el usuario).
- Cuando se esté de acuerdo con las condiciones, seleccionar "solicitar".
- Verificar todos los datos de la transacción, incluyendo la tasa de interés, que aparecerá automáticamente, de acuerdo al tipo de acuerdo a solicitar.
- Si se está de acuerdo con todos los datos, aceptar las condiciones y luego ingresar el código de la llave digital. Si el usuario no cuenta con llave digital, puede confirmar con un código único SMS enviado a su dispositivo móvil.
- Hacer clic en confirmar.
Para renovar un préstamo ya existente, se pueden seguir los pasos indicados en este video institucional:
Tasas de interés y condiciones
Según los términos y condiciones de la campaña Préstamos Pasivos 2026, estas son las tasas de interés que se ofrecen, dependiendo de la cantidad de cuotas de los préstamos:
|Cuotas
|1 a 6
|7 a 12
|13 a 24
|25 a 36
|37 a 48
|49 a 60
|Segmento Pasivos Con Retención - Estándar Sucursal
|20 %
|23 %
|24 %
|25 %
|26 %
|27 %
|Segmento Pasivos Con Retención - Preferencial Sucursal
|19 %
|22 %
|23 %
|24 %
|25 %
|26 %
|Segmento Pasivos Con Retención - Estándar eBROU
|17 %
|20 %
|21 %
|22 %
|23 %
|24 %
|Segmento Pasivo Con Retención - Preferencial eBROU
|15 %
|28 %
|19 %
|20 %
|21 %
|22 %
Las tasas más convenientes se ofrecen con la tramitación a través de eBROU, mientras que las tasas preferenciales aplican exclusivamente a los clientes que reciban su pasividad a través del BROU. Las tasas publicadas son efectivas anuales y se debe adicionar IVA.
Además, para las solicitudes a través de WhatsApp se aplicarán las tasas del canal sucursal. El capital máximo que se otorgará a los clientes que utilicen esta modalidad de solicitud no podrá superar los $ 150.000.
También quedaron estipulados los plazos máximos de otorgamiento de préstamos, según la edad del cliente:
|Edad
|Plazo máximo en meses
|Hasta 70 años
|60
|Hasta 79 años
|48
|Hasta 89 años
|24
|90 años y más
|12
Los préstamos están sujetos a una aprobación crediticia.
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