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    El País Negocios Noticias

    Préstamos BROU para jubilados: un nuevo grupo podrá solicitar un crédito desde este 16 de noviembre

    El Banco República habilita una nueva etapa del programa de préstamos para pasivos 2026. Jubilados y pensionistas podrán solicitar o renovar créditos, que se acreditan de forma inmediata en la cuenta.

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    16/11/2026, 10:13
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    Sucursal 19 de Junio del Banco República.
    Sucursal 19 de Junio del Banco República.
    Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

    Un nuevo grupo de personas podrá comenzar a acceder a los préstamos del BROU para pasivos a partir de este lunes 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario que publicó el Banco República para esta campaña que se extenderá a lo largo de noviembre y diciembre.

    Este programa se extiende a todos los jubilados y pensionistas de todas las cajas, y los habilita a solicitar o renovar líneas de crédito con el BROU durante las fechas estipuladas. El banco estatal no exige un porcentaje mínimo de cuotas pagas para renovar y otorga una acreditación inmediata en la cuenta bancaria de los beneficiarios.

    Además, los pasivos que realizan su solicitud a través de eBROU, la página web del banco, podrán acceder a tasas de interés convenientes, mientras que a los clientes que reciben su pasividad a través del BROU se les brindan tasas de interés preferenciales. Los préstamos por eBROU se habilitaron el 9 de noviembre.

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    Fechas para solicitar préstamos para pasivos en noviembre 2026

    Si un solicitante cobra un monto inferior a los $ 30.000 nominales, se le otorga la posibilidad de tramitar su préstamo a través de WhatsApp, contactando al número 2 1996 000, entre este 16 de noviembre y el 22 de diciembre. También podrán solicitarlo desde esta fecha las personas que cobran su pasividad a través del Banco República, siempre y cuando hagan el trámite de manera presencial y el dígito verificador de su cédula de identidad sea de 0 o 1.

    Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:

    • Dígitos 0 y 1: lunes 16 de noviembre
    • Dígitos 2 y 3: martes 17 de noviembre
    • Dígitos 4 y 5: miércoles 18 de noviembre
    • Dígitos 6 y 7: jueves 19 de noviembre
    • Dígitos 8 y 9: viernes 20 de noviembre

    Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:

    • Dígitos 0 y 1: martes 24 de noviembre
    • Dígitos 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
    • Dígitos 4 y 5: jueves 26 de noviembre
    • Dígitos 6 y 7: viernes 27 de noviembre
    • Dígitos 8 y 9: lunes 30 de noviembre
    Fila para préstamos en el Brou. Foto: Leo Mainé
    Fila para préstamos del BROU.

    Fechas de préstamos del BROU para jubilados y pensionistas en diciembre 2026

    Durante esta campaña, en diciembre también se abrirá una etapa de solicitudes y renovaciones de préstamos para jubilados y pensionistas.

    Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:

    • Dígitos 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
    • Dígitos 2 y 3: jueves 10 de diciembre
    • Dígitos 4 y 5: viernes 11 de diciembre
    • Dígitos 6 y 7: lunes 14 de diciembre
    • Dígitos 8 y 9: martes 15 de diciembre

    Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:

    • Dígitos 0 y 1: miércoles 16 de diciembre
    • Dígitos 2 y 3: jueves 17 de diciembre
    • Dígitos 4 y 5: viernes 18 de diciembre
    • Dígitos 6 y 7: lunes 21 de diciembre
    • Dígitos 8 y 9: martes 22 de diciembre

    Luego, a partir del 23 de diciembre, podrán realizar la solicitud todos los pasivos.

    Cómo solicitar un préstamo

    Para pedir el préstamo en línea, los solicitantes deben seguir estos pasos:

    1. Ingresar a www.brou.com.uy.
    2. Iniciar sesión con número de usuario y contraseña.
    3. En el menú "operar", ir a "préstamos" y luego "solicitar préstamo".
    4. Si el solicitante no tiene un acuerdo marco vigente, deberá aceptar las condiciones. Si la persona ya cuenta con un acuerdo, puede continuar con la simulación de su préstamo.
    5. Seleccionar los datos laborables (deberían aparecer automáticamente). Luego, seleccionar moneda, líquido a cobrar y plazo. Hacer clic en "simular" (se puede simular cuantas veces desee el usuario).
    6. Cuando se esté de acuerdo con las condiciones, seleccionar "solicitar".
    7. Verificar todos los datos de la transacción, incluyendo la tasa de interés, que aparecerá automáticamente, de acuerdo al tipo de acuerdo a solicitar.
    8. Si se está de acuerdo con todos los datos, aceptar las condiciones y luego ingresar el código de la llave digital. Si el usuario no cuenta con llave digital, puede confirmar con un código único SMS enviado a su dispositivo móvil.
    9. Hacer clic en confirmar.

    Para renovar un préstamo ya existente, se pueden seguir los pasos indicados en este video institucional:

    Tasas de interés y condiciones

    Según los términos y condiciones de la campaña Préstamos Pasivos 2026, estas son las tasas de interés que se ofrecen, dependiendo de la cantidad de cuotas de los préstamos:

    Cuotas1 a 67 a 1213 a 2425 a 3637 a 4849 a 60
    Segmento Pasivos Con Retención - Estándar Sucursal20 %23 %24 %25 %26 %27 %
    Segmento Pasivos Con Retención - Preferencial Sucursal19 %22 %23 %24 %25 %26 %
    Segmento Pasivos Con Retención - Estándar eBROU17 %20 %21 %22 %23 %24 %
    Segmento Pasivo Con Retención - Preferencial eBROU15 %28 %19 %20 %21 %22 %

    Las tasas más convenientes se ofrecen con la tramitación a través de eBROU, mientras que las tasas preferenciales aplican exclusivamente a los clientes que reciban su pasividad a través del BROU. Las tasas publicadas son efectivas anuales y se debe adicionar IVA.

    Además, para las solicitudes a través de WhatsApp se aplicarán las tasas del canal sucursal. El capital máximo que se otorgará a los clientes que utilicen esta modalidad de solicitud no podrá superar los $ 150.000.

    También quedaron estipulados los plazos máximos de otorgamiento de préstamos, según la edad del cliente:

    EdadPlazo máximo en meses
    Hasta 70 años60
    Hasta 79 años48
    Hasta 89 años24
    90 años y más12

    Los préstamos están sujetos a una aprobación crediticia.

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