Mercados financieros: el dólar en Uruguay baja y las acciones de Tres Cruces mantienen su calificación

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,10% y se negoció en promedio en $ 40,219. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,19 y $ 40,25 para finalizar en $ 40,23, un 0,17% por debajo del cierre del martes.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense está prácticamente estable (sube 0,08%) y en en el año aumenta 3,02%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 56 operaciones por US$ 34,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 39 para la compra y $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,29% y cerró en 5,4778 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 1,04%, mientras que en 2026 retrocede 0,45%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,32% y finalizó en 1.546 pesos argentinos. En el mes sube 0,56% y en el año 5,93%.

Calificación de Tres Cruces, riesgo país de Uruguay y tasa de referencia

La calificadora de riesgo Moody’s Local Uruguay ratificó en AA-.uy, con perspectiva “estable”, la nota de emisor en moneda local de Gralado S.A. de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) —Terminal y Shopping Tres Cruces—, una de las siete empresas que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo.

“La ratificación confirma que podemos crecer sin resignar solidez. Estamos invirtiendo US$ 11,2 millones en nuevos locales y estacionamientos y, aun así, mantenemos un endeudamiento bajo y una holgada posición de liquidez”, señaló el gerente general de Tres Cruces, Marcelo Lombardi en un comunicado de la firma.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad cerró en 76 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre el riesgo país está estable, mientras que en 2026 sube 10 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6%, en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).