El desempleo en Uruguay bajó en octubre (0,6 puntos porcentuales respecto a setiembre y 0,8 puntos respecto a octubre de 2025) y se ubicó en 6,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), según el informe de mercado laboral divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la tasa más baja de desempleo desde setiembre de 2014 (cuando fue de 6,2% de la PEA).

Así en octubre había 123.448 desocupados (11.608 menos que el mes previo y 15.982 menos que en octubre de 2025).

La tasa de actividad se situó en un 64% de la Población en Edad de Trabajar (PET, había sido de 64,1% en setiembre y de 64,7% en octubre de 2025), al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,8% de la PET (había sido de 59,6% en setiembre y de 60% en octubre de 2025).

Es decir, mientras el empleo quedó casi estable, el hecho de que menos personas buscaran trabajo hizo bajar la tasa de desempleo.

Mercado laboral uruguayo. Foto: Estefania Leal

Había 1.774.565 uruguayos empleados a octubre.

El economista Aldo Lema lo calificó como un “heterogéneo desempeño del mercado laboral de Uruguay durante octubre”, en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

En tanto, Montevideo tuvo una tasa de actividad mayor que el Interior (65,3% de la PET versus 63,1%) y también una mayor tasa de empleo (61,2% de la PET versus 59%). Como consecuencia, la tasa de desempleo fue menor en Montevideo (6,3% de la PEA) que en el Interior (6,6% de la PEA).

En octubre el desempleo afectó al 7,9% de las mujeres frente al 5,3% de los hombres.

El INE destacó que la inserción laboral “difiere marcadamente” según la edad. La mayor tasa de empleo (88,6%) se ubicó en el rango de edad entre los 35 y los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo (21,1%) apareció en el grupo más joven (entre los 14 y los 24 años).

La informalidad, medida como el no registro a la seguridad social, volvió a bajar y se ubicó en 20,6% (0,4 puntos porcentuales menos que en septiembre y 0,9 puntos por debajo de octubre de 2025).

TIEMPO FEO,DIA DE LLUVIA,MAL TIEMPO,TEMPORAL DE SANTA ROSA,ND 20080827 - MARIA INES HIRIART VENDEDOR AMBULANTE MARIA INES HIRIART

De las personas empleadas, el INE estimó que el 8,9% se encuentra subempleada, es decir, que “trabajan menos de 40 horas semanales, desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo”.