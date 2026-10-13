Más vuelos a Brasil: la conectividad del aeropuerto de Carrasco en octubre y qué pasa con los vuelos a Rivera y Salto

El Aeropuerto Internacional de Carrasco tendrá conexiones con 15 destinos durante octubre de 2026, a través de 11 aerolíneas. La programación incluye vuelos a Europa y América del Sur, con una oferta que se destaca hacia Brasil y refuerzos previstos para las rutas a Río de Janeiro y Bogotá, durante la última semana del mes.

Los 15 destinos con los que conectará el aeropuerto en octubre son: Madrid, Panamá, Asunción, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador de Bahía, Rivera y Salto.

Mientras que las 11 aerolíneas operativas son: Iberia, Air Europa, Copa, Paranair, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, JetSMART, Avianca, Azul y Sky.

Ahora, ¿cuál es el panorama para el mes de octubre de 2026? ¿Cuántas frecuencias se esperan para este mes en la capital uruguaya y qué pasa con las frecuencias semanales de Paranair?

Según informaron desde Aeropuertos Uruguay, para el Aeropuerto Internacional de Carrasco se esperan un total de 152 frecuencias semanales. No obstante, fueron 138 las frecuencias operadas durante las semanas en las que no estuvo activa Paranair, ya que suspendió sus operaciones entre el 30/09 y el 12/10 debido a mantenimiento de su aeronave. Sin embargo, la empresa afirmó a El País este lunes que los arreglos a la única aeronave que tienen disponible se extenderán hasta el 18 de octubre.

A pesar de que Paranair confirmó esa fecha para retomar sus operaciones habituales, si uno entra a su sitio web para comprar pasajes a Rivera o Salto, -al momento de escribir este artículo- solo se puede efectuar la compra de pasajes hacia Rivera para el día 28 de este mes, mientras que no aparece activa la ruta hacia el departamento salteño. En cambio, las operaciones hacia Asunción si se encuentran disponibles. En tanto, para este mes se esperaban tres frecuencias semanales hacia Salto, una hacia Rivera y 10 hacia Asunción.

En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo contará con siete y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá, mientras que Latam contará con 12 frecuencias hacia Santiago de Chile, nueve frecuencias a Lima (Perú) y otras 27 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 20 frecuencias semanales hacia Aeroparque, aunque no se están concretando frecuencias hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Archivo.

JetSMART, en tanto, se conectará tan solo con un destino ubicado en Brasil: Río de Janeiro. Para el décimo mes del año 2026, la aerolínea mencionada contará con siete frecuencias semanales hacia dicho destino.

Por otro lado, Azul se encargará de unir Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que Gol tendrá 10 frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cinco para llegar a Río de Janeiro, aunque sumarán dos frecuencias semanales más hacia este destino desde el día 25 de este mes. A su vez, Gol suma una sola frecuencia semanal hacia Fortaleza, por lo que el país vecino es uno de los destinos que cuenta con más frecuencias que se conectan con el Aeropuerto de Carrasco.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Avianca, por su parte, realizará cuatro frecuencias semanales hacia Bogotá (Colombia), aunque también agregará otras tres frecuencias semanales a partir del 25 de este mes.

En tanto, Sky ofrece dos frecuencias semanales hacia Santiago de Chile, otras dos hacia Salvador de Bahía y tres para Río de Janeiro, complementando de esta manera el total de las frecuencias semanales para octubre.